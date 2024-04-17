Eskişehir'de Turizm Haftası kapsamında 'Yazılıkaya Doğa ve Kültür Yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Turizm Haftası kapsamında 'Yazılıkaya Doğa ve Kültür Yürüyüşü' düzenlendi

Eskişehir\'de Turizm Haftası kapsamında \'Yazılıkaya Doğa ve Kültür Yürüyüşü\' düzenlendi

Eskişehir Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda üniversiteli ve liseli öğrencilerin katılımıyla 'Yazılıkaya Doğa ve Kültür Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Katılımcılar, Han İlçesi'nde Turizm Haftası'nı kutlarken aynı zamanda Yazılıkaya'da tarihi güzellikleri fotoğrafladılar.

17.04.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Turizm Haftası nedeniyle düzenlenen programlar çerçevesinde üniversiteli ve liseli öğrencilerin katılımıyla 'Yazılıkaya Doğa ve Kültür Yürüyüşü' etkinliği gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliği ile Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, toplumda turizm bilincini geliştirmek amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası nedeniyle düzenlenen programlar devam ediyor. Bu çerçevede, dün bando eşliğinde kortej yürüyüşü ve açılış programının gerçekleştirilmesinin ardından bugün üniversiteli ve liseli öğrencilerin katılımıyla 'Yazılıkaya Doğa ve Kültür Yürüyüşü' etkinliği yapıldı. Saat 09.00'da Valilik Meydanı'ndan Eskişehir'e 80 kilometre uzaklıkta bulunan Han İlçesi'ne hareket eden katılımcılar Turizm Haftası'nı orada kutlarlarken, aynı zamanda Yazılıkaya'da keşfettikleri tarihi güzellikleri fotoğrafladılar.

Etkinliğe Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Turizm Fakültesi ile Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gezi Tanıtım ve Turizm Kulübü öğrencileri katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Valiliği, Turizm Haftası, Anadolu Lisesi, Eskişehir, Etkinlik, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Turizm Haftası kapsamında 'Yazılıkaya Doğa ve Kültür Yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 20:22:22. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Turizm Haftası kapsamında 'Yazılıkaya Doğa ve Kültür Yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement