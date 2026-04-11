Eskişehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Yıldönümü Kutlandı
Eskişehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Yıldönümü Kutlandı

Eskişehir\'de Türk Polis Teşkilatı\'nın 181. Yıldönümü Kutlandı
11.04.2026 13:33
Eskişehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yemek programında, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Yılmaz, Türk Polis Teşkilatı'nın halkın güvenliği için 181 yıldır özveriyle çalıştığını vurguladı.

Eskişehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programda konuşma yapan Vali Yılmaz, Türk Polis Teşkilatı'nın 181 yıldır halkın huzuru, güvenliği ve refahı için büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti. Yılmaz, bu anlamlı günde şehit aileleri ve gaziler ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika

Gayrimenkulde sert fren İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü Gayrimenkulde sert fren! İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü
Moda dünyasında kapışma Serenay mı, Barbie mi Moda dünyasında kapışma! Serenay mı, Barbie mi?
61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi 61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Mine Tugay ustasını unutmadı Duygulandıran paylaşım Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım
Süper Lig devinden Van Dijk bombası Süper Lig devinden Van Dijk bombası

14:24
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
13:50
ABD’den İran’ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
13:19
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı İşte ilk fotoğraf
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı! İşte ilk fotoğraf
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Eskişehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
