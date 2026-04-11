Eskişehir\'de Türk Polis Teşkilatı\'nın 181. Yıldönümü Kutlandı

Eskişehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programda konuşma yapan Vali Yılmaz, Türk Polis Teşkilatı'nın 181 yıldır halkın huzuru, güvenliği ve refahı için büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti. Yılmaz, bu anlamlı günde şehit aileleri ve gaziler ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR