Eskişehir\'de Türkiye-Portekiz maçı dev ekranda izlendi

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Eskişehir'de Türkiye- Portekiz maçını kurulan dev ekrandan topluca takip eden vatandaşlar maç heyecanını bir arada yaşadı.

Türkiye, dün Almanya'nın Dortmund kentindeki BVB Stadyumu'nda oynadığı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu 2'nci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. Milli maç yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de heyecanla takip edildi. Birçok noktadada vatandaşların milli maçı topluca izleyebilmeleri için gerekli imkanlar sağlandı. Tepebaşı Belediyesi tarafından da Espark AVM yanında bulunan Atila Özer Karikatürlü Ev'in önüne dev ekran kuruldu. Maç gecesi saat 19.00'da bir araya gelen vatandaşlar EURO 2024 coşkusunu hep birlikte yaşadı. - ESKİŞEHİR