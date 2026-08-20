Eskişehir\'de Tütün Semineri Düzenlendi

Eskişehir'de yükümlüler, tütün ve zararları ile ilgili bilgilendirildi.

Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, müdürlükte 'Tütün ve Zararları' konulu seminer düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen seminer, iki farklı oturum halinde tamamlandı.