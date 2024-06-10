Eskişehir'de Üniversite Öğrencisi Bulduğu Muhabbet Kuşunun Sahibini Arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Üniversite Öğrencisi Bulduğu Muhabbet Kuşunun Sahibini Arıyor

Eskişehir'de bir üniversite öğrencisi okula giderken bulduğu muhabbet kuşunun sahibini bulmak için ilan bastırıp sokaklara yapıştırıyor. Kuşu buldukları Yenibağlar Mahallesi sokaklarına tasarlayıp ilan hazırlayan öğrenci, kuşun sahibini bulmayı umuyor.

10.06.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir üniversite öğrencisi okula giderken bulduğu ve bakmaya başladığı muhabbet kuşunun sahibini bulmak için ilan bastırıp sokaklara yapıştırıyor.

Anadolu Üniversitesi Grafik Bölümü 1.sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Aslı Demir, geçtiğimiz günlerde okula giderken bir kuşun yerde yatığını gördü. Muhabbet kuşu olduğunu anlayan Demir, onu yakaladı. Daha sonra harçlıkları ile ona kafes, yem ve sıkılmaması için salıncak alan 19 yaşındaki grafik bölümü öğrencisi kuşa bakmaya başladı. Kuşun eğitimli olduğunu anlayan Demir ve arkadaşları, yine harçlıklarını birleştirerek sevimli hayvanın sahibini bulmak için ilan bastırdı. Kuşu buldukları Yenibağlar Mahallesi sokaklarına tasarlayıp ilan hazırladılar. Normalde sahibi kuşu bulmak için ilan asması gerekirken, üniversite öğrencileri kuşun sahibini bulmak için ilan astı. Yaklaşık 1 aydır kuşa bakan Aslı Demir hem sevimli hayvana bağlanırken, hem de sahibinin kuşuna kavuşmasını istiyor.

"Aramızda bağ oldu vermeyi istemiyorum"

Aslı Demir muhabbet kuşunu bulduğu anı ve alışma süreci hakkında şöyle konuştu;

"Sabah derse gidiyorduk, tesadüfen hiç kullanmadığımız bir yolu kullanıyorduk ve bir anda önümüze düştü böyle. Zaten rengi çok açıktı ve direkt gördük o yüzden. Hemen ben yakaladım ve hani etrafa bakındık, belki arayan biri vardır diye. Hatta birkaç kişiye sorduk, kimse cevap vermedi yani sahibi değildi. Ben gittim kafes aldım ve bakmaya karar verdim. İlgilendim o gün, biraz baktım yani yem falan verdim. Sonra arkadaşlarla karar verdik hani poster yapalım hani sahibini bulalım diye. Üzüldük çünkü sahibine. Bulduğumuz bölgeye ve biraz da dışına yerleştirmeye çalıştık. Arkadaşlarımızla harçlıklarımızı birleştirip poster de yapmaya karar verdik. 30'ar tane ve sokaklara astık. Geri dönüş çok oldu yani gerçekten kuşların aynısı vardı sonunda ama çoğu ya erkekti, ya başka renkleri vardı farklı yerlerde. Bir adam aradı hatta 'sahibi çıkmazsa ben sahiplenmek istiyorum' demişti. Gerçekten fotoğraf atıyorlar, çok benziyor gerçekten kuşlarına ama kayıp olma zamanları tutmuyor maalesef. Bazıları bir yıl önce kaydedilmiş oluyor, bazıları geçen hafta kaybetmiş oluyor. Bir aydır benle birlikte, kafes aldım kuş için, yem aldım, salıncak aldım sıkılmasın diye. Açıkçası aramızda bağ oldu vermeyi istemiyorum. Ben çok seviyorum hayvanları, kuşları özellikle. Zaten eğitimli hani, ele geliyor, konuşmuyor ama hani bakıyor seninle ilgileniyor, dans ediyor, çok tatlı böyle. Ama sahibi bulunursa üzülmem, sahibi için sevinirim. Apartta kalan bir arkadaşım var. Ona veriyorum, o bakıyor benim için. Ben ziyaret ediyorum onu sürekli zaten. Bakmış oluyorum ona da. Bazen görüntülü arıyor arkadaşım. Böyle dans ediyor sesimi duyunca çok tatlı oluyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Muhabbet kuşu, Aslı Demir, Eskişehir, Hayvan Hakları, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Üniversite Öğrencisi Bulduğu Muhabbet Kuşunun Sahibini Arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı Listede İstanbul ve Antalya da var Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı! Listede İstanbul ve Antalya da var
11:15 2’si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi 2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
12:07 Restorasyon çalışmaları sırasında esrarengiz 3 mezar daha bulundu Askerler, el tetikte nöbet tutuyor Restorasyon çalışmaları sırasında esrarengiz 3 mezar daha bulundu! Askerler, el tetikte nöbet tutuyor
11:45 Borsa İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların işlemleri için son gün Borsa İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların işlemleri için son gün
11:43 Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 12:30:44. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Üniversite Öğrencisi Bulduğu Muhabbet Kuşunun Sahibini Arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement