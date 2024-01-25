Eskişehir\'de Üniversiteli Gençlerden Sokak Konseri

Eskişehir'de üniversite okuyan müzisyen gençler, soğuk havaya rağmen kentin işlek bir noktasında vatandaşlara hünerlerini sergiledi.
İki Eylül Caddesi üzerinde keman ve gitar çalan 2 üniversiteli genç, yoldan geçenlerin dikkatini topladı. Sanatlarıyla adeta kulakların pasını silen gençler, dakikalarca ayakta konser verdi. Görenlerin cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldığı soğuk havaya aldırmayan genç müzisyenler, dinleyenlerin büyük beğenisini kazandı. - ESKİŞEHİR
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