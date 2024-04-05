Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Günyüzü\'nde Üzüm Yetiştiriciliği Projesi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü proje ekibi tarafından hazırlanan " Günyüzü'nde Üzüm Yetiştiriciliği Projesi" hayata geçirilerek 97 üreticiye 7 bin 450 kök üzüm fidanı teslim edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü proje ekibi koordinatörlüğünde İlçe Müdürlükleri ile beraber çiftçilerin talepleri doğrultusunda hazırlanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi Kapsamında hayata geçirilen "Günyüzü'nde Üzüm Yetiştiriciliği Projesi" ile yetiştiricilere toplamda 7 bin 450 adet üzüm fidanı teslim edildi. Günyüzü ilçesinde 63 çiftçiye 6 bin 185 adet, Beylikova'da 34 çiftçiye bin 265 adet üzüm fidanı teslim edildi. Böylelikle toplamda 70 dekarlık arazi, 7 bin 450 kök üzüm fidanı ile buluşturularak üretime kazandırıldı.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Günyüzü Kaymakamlığı ve Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından takibi yapılan, Günyüzü İlçesi Tutlu, Gecek ve Yazır Mahallelerinde hayata geçirilen proje ile atıl durumda olan bağ alanları tarıma kazandırılacak, birim alandan alınacak değeri yüksek ürünler tarımsal arazi sıkıntısı çekerek göç eden ya da çiftçiliği bırakan dar gelirli kesime gelir kaynağı olacak.
Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile boş bırakılan, atıl durumda bulunan ve nadasa bırakılan arazilerin uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanılarak tarımsal üretime kazandırılıyor. Bununla beraber işlemeli tarıma uygun olmayan marjinal araziler de arz açığı olan ve katma değeri yüksek uygun meyve ağaçları ile dikilerek üretime kazandırılıyor. Bu proje kapsamında hayata geçirilen "Günyüzü'nde Üzüm Yetiştiriciliği Projesi" vb. meyve yetiştiriciliği projeler ile ekonomik ömrünü tamamlamış meyve bahçeleri pazar isteklerine uygun tür ve çeşitlerle yenileniyor. Doğal ekolojilerinde var olan bitki türleri de aşılama, çeşit değişimi vb. teknik uygulamalarla katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek, bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artıracak uygulamalar yaygınlaştırılıyor. Bu projelerle küçük ölçekli bitkisel üretim işletmelerinin gelirlerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi, bitkisel üretimde yeni üretim tekniklerinin üreticilere ulaştırılması amaçlanıyor.
Günyüzü'nde Üzüm Yetiştiriciliği Projesi ile 2000 yıldır üzüm üretilen bu bölgede unutulan üzüm yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması, yöreye özgü çeşitlerin tanıtılması ve modern tarıma uygun yetiştiriciliğin teşvik edilerek üreticilere önemli bir kazanç kapısı sağlanması amaçlanıyor. - ESKİŞEHİR
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Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu, Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde oluşturulan kortej ile Yeni Mahalle'deki miting alanına yürüdü. Helvacıoğlu, mitingde projelerini anlattı ve destek istedi. CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan ise Yenimescit Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini tanıttı ve destek istedi. İYİ Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Zafer Sarıkeçe ise mahalle ziyaretleri yaparak esnaflar ve vatandaşlarla buluştu ve destek talep etti.
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