Eskişehir\'de Vatandaşlar Serinlemek İçin Kent Merkezine Akın Etti

Yerel

Eskişehir'de düşen hava sıcaklığını fırsat bilerek kent merkezine akın eden vatandaşlar ağaç altlarındaki banklarda soluklanıp gölgelerde yürümeyi tercih etti.

Yaz mevsimi nedeniyle sıcak havaların etkisi sürüyor. Bazı günler yüksek sıcaklıklar kent genelinde bunaltıcı şartlar oluşmasına yol açarken, hafta sonunda havanın diğer günlere nazaran daha serin olmasını fırsat bilen vatandaşlar kent merkezine adeta akın etti. Özellikle Hamamyolu caddesi üzerinde büyük kalabalık oluşturan vatandaşların gölgelik alanlarda yürümeyi tercih ettiği görüldü. Dışarıya çıkan vatandaşlar serinlemek için ise ağaç altlarındaki banklarda ve parklarda soluklandı. Ailelerin oyun parklarına götürdüğü çocuklar da doyasıya eğlenirken, okulların açılmasına gün sayan öğrenciler son tatil günlerinin tadını çıkarttı. - ESKİŞEHİR