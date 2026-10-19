Eskişehir\'de velilere okul-aile iş birliğinin önemi interaktif seminerle anlatıldı

Eskişehir'de velilere okul-aile iş birliğinin önemi interaktif seminerle anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İki Eylül Ortaokulu'nda velilere "Okul ve Aile" modülü kapsamında interaktif seminer düzenledi. Seminerde ailelerin eğitime etkin katılımının önemi ve okul-aile iş birliğinin çocukların okula uyumuna katkısı ele alındı.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından velilere yönelik "Okul ve Aile" modülü çerçevesinde interaktif seminer gerçekleştirildi.
İki Eylül Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programında, anne ve babaların çocukların eğitim süreçlerine bilinçli ve etkin katılım sağlamasının önemi üzerinde duruldu. Aile desteğinin öğrencilerin okula uyum sürecine sunduğu katkıların aktarıldığı seminerde, okul-aile iş birliğinin çocukların eğitim ortamında kendilerini güvende hissetmelerindeki rolü ele alındı. Velilerin de interaktif katılım gösterdiği etkinlik, paylaşımların ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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