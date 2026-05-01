Eskişehir'de Yağmura Rağmen Binler 1 Mayıs'ı Kutladı

(ESKİŞEHİR) - 1 Mayıs İşçi Bayramı, yoğun yağışa rağmen Eskişehir'de coşkuyla kutlandı. Yaklaşık 3 bin kişi Hatboyu'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

DİSK, TÜRK İŞ, KESK, BİRLEŞİK KAMU İŞ, TMMOB ve EBTO tarafından tertip edilen 1 Mayıs İşçi Bayramı, yoğun yağışa rağmen Eskişehir'de coşkuyla kutlandı. Haller Gençlik Merkezi önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yağmura rağmen alanları dolduran yaklaşık 3 bin kişi sloganlarla, türkülerle 1 Mayıs'ı kutladı.

"Kol kola mücadele edeceğiz"

Miting alanında konuşma yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili emekçi kardeşlerim, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Eskişehir'in en büyük meydanında, Cumhuriyet Meydanı'nda hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Sevgili emekçiler, bugün hem ülkemizde hem dünyanın dört bir yanında meydanlarda, yollarda, sokaklarda emekçiler haklarını arıyor. Bugün yağmurda, Cumhuriyet Meydanı'nda bu güzel kalabalıkla tüm ülkeyi selamlıyoruz. Asgari ücretin 28 bin, açlık sınırının 35 bin, yoksulluk sınırının 100 binin üzerine dayandığı günlerde bu dayanışma çok önemli. Bizler emeği, dayanışmayı büyütmek için her 1 Mayıs'ta kol kola mücadelemize devam edeceğiz. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın Emek ve Dayanışma Günümüz!"

"Vergide adaletsizliğe, hayat pahalılığına hayır"

TÜRK İŞ Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir ise şu ifadeleri kullandı:

"Değerli emekçiler, kıymetli emek dostları, konfederasyonumuz Türk-İş adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'müz kutlu olsun. Bugün burada neden toplandık? Vergide adaletsizliğe, hayat pahalılığına, yoksulluğa ve işsizliğe, taşeron çalıştırmaya, çocuk işçiliğine, kadına yönelik şiddete hayır demek için toplandık. Hayır demek için toplandık. Bugün burada örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmak, güvenceli çalışmak, hakkımızı savunmak, işçinin, emekçinin, emeklinin insan onuruna yakışır bir hayat sürmesine evet demek için toplandık. Evet demek için toplandık. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bir kez daha kutluyorum. Yaşasın 1 Mayıs."

1 Mayıs mitingi, İnşaat Mühendisleri Odası Hayattan Sesler Korosu'nun verdiği konserle son buldu.