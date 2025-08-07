Eskişehir'de Yangın Güvenliği Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Eskişehir'de Yangın Güvenliği Uyarısı

Eskişehir\'de Yangın Güvenliği Uyarısı
07.08.2025 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yangın söndürme cihazları, küçük bir maliyetle büyük felaketlerin önüne geçebilir, diyor Ömer Gökboğa.

Eskişehir'de 15 yıldır yangın söndürme ve algılama cihazları satan Ömer Gökboğa, birkaç bin liralık masrafla alınabilecek cihazlarla yangını önleyip büyük faciaların önüne geçebileceğini aktardı.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de yaz mevsiminin devam etmesiyle sıcaktan dolayı yangın çıkma ihtimali gün geçtikçe artıyor. Vatandaşların ise alevlere büyüyüp yangına dönüşmeden müdahale edebilmesi muhtemel faciaları önlemekte etkin rol oynuyor. Bu noktada ise hem araçlarda hem de evlerde yangın söndürme cihazlarının ve sistemlerinin bulunması önem arz ediyor. Eskişehir'de 15 yıldır yangın söndürme ve algılama cihazları satan Ömer Gökboğa ise yangın tüplerine verilen cüzi miktarda ücretlerin hem mal hem de can kaybını engelleyebileceğini aktardı.

"Yangın belki de hayatımızda bir kere karşılaşacağımız bir olay"

15 yıldır yangın söndürme ve algılama cihazlarının satışını yapan Ömer Gökboğa, bu cihazların her evde bulunması gerektiğini anlatırken, "Öncelikle yangın söndürme cihazlarını temin etmeleri gerekiyor. Her araçta yangın söndürme cihazı bulunması gerekiyor. Her evde bir tane yangın söndürme cihazı bulunması gerekiyor. Yangın, hiç beklemediğimiz bir anda çıkabilen bir olay. Dolayısıyla, belki de hayatımızda bir kere karşılaşacağımız bir olay. Her gün yangınla karşılaşmıyoruz. Bu nedenle, yangın esnasında elimizin altında yangını söndürecek bir cihaz bulundurmak gerekiyor. Şimdi, ABC tozlu dediğimiz yangın söndürme cihazları, bütün yangınlara müdahale edebileceğimiz ortak sınıf bir yangın söndürme cihazıdır. Ancak, özellikle evde çıkabilecek yağ yangınları gibi durumlar için potasyum karbonat içeren yangın söndürme cihazları var. Bunlarla müdahale edilmesi gerekiyor. Tozlu cihazlar her yangına müdahale edebilir, ancak daha sonra temizlik sorunu ortaya çıktığı için evlerde gazlı sistemlerin kullanılması daha avantajlı olur" kelimelerini kullandı.

"Fiyatlar aşağı yukarı bin 400 ile bin 600 TL arasında"

Yangın söndürme cihazlarının ve sistemlerinin fiyatlarından ve özelliklerden bahseden Gökboğa, "Standart 6 kilogramlık, yani evlerde bulunması gereken yangın söndürme cihazlarının fiyatları aşağı yukarı bin 400 ile bin 600 TL arasında. İş görür, ancak yangın söndürme cihazının içindeki envanter de çok önemli. Tozlu dediğimiz monoamonyum fosfat, yüzde 40'lık ve yüzde 90'lık olarak iki çeşit türde bulunur. yüzde 90'lık, yani tüpün içinde yüzde 90 oranında monoamonyum fosfat bulunan cihazlar daha etkilidir. yüzde 40'lık cihazlar kötü değildir, ancak yüzde 90'lıklara göre daha az etkilidir ve yangını daha yavaş söndürür. Yangın söndürme cihazlarının üzerinde kullanım şekilleri ve sınıfları belirtilir. Yani, kaç metrekarelik bir alana müdahale edebileceği gibi özellikler bulunur. Mesela, bir yangın söndürme tüpüyle, 20 metrekarelik bir alandaki yangını, çıktığı noktada yakalarsanız kolaylıkla müdahale edebilirsiniz" dedi.

"Önemli olan yangının büyümemesi"

Vatandaşların önlem almak için ödeyecekleri ücretlerin büyük olmaması hakkında konuşan Ömer Gökboğa, "Her şeyden önce maldan önce can kaybı büyük. İnsanlar yangında sadece alevlerden değil, dumandan zehirlenerek de hayatını kaybediyor. Dolayısıyla, Aslında, bu kadar büyük bir maliyet yokken, her evde yangın söndürme cihazı bulundurmak hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan çok daha karlı bir şey diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Apartmanlarda da yangın algılama sistemlerinin zorunlu olması gerekiyor"

Sadece yangın söndürme sistemlerinin değil yangın algılama sistemlerinin önemini anlatan Gökboğa, "Zaten yangın algılama ve söndürme sistemleri zorunludur. Yangın yönetmeliğine göre, kullanılan binanın şekline göre bu zorunluluklar artar. Organize sanayi bölgelerinde, fabrika alanlarında ya da işletme alanlarında yangın algılama ve söndürme sistemleri zaten zorunludur. Binalarda, yani apartman dairelerinde de yangın algılama sistemlerinin zorunlu olması gerekir. Çünkü yangın, sadece insanların bulunduğu anda değil, bulunmadığı anda da çıkabilir. Örneğin, en basitinden çay setini prizde unutmuşsunuzdur ve bu yangına sebep olmuştur. O sırada uyuyakalmışsınızdır, ama bir duman dedektörü olsaydı kurtulabilirdiniz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Yangın Güvenliği Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Fortuna Düsseldorf, İsrailli futbolcunun transferini iptal etti Fortuna Düsseldorf, İsrailli futbolcunun transferini iptal etti
Kızını taciz ettiği iddiasıyla eski kocasına meydan dayağı attı Kızını taciz ettiği iddiasıyla eski kocasına meydan dayağı attı
Meclis personeli Saliha Akkaş cinayetinde yeni detaylar Meclis personeli Saliha Akkaş cinayetinde yeni detaylar
Sahte diplomacının kirli geçmişi Polisler götürürken böyle seslenmiş Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
AKINCI TİHA’dan LGK-82 ile hedefe tam isabet AKINCI TİHA'dan LGK-82 ile hedefe tam isabet
Çetenin sır küpü “Müptezel“ her önüne gelene sahte diploma dağıtmış Çetenin sır küpü! "Müptezel" her önüne gelene sahte diploma dağıtmış
İhanetin bedeli ağır oldu Yağmur ve Sabri Sarıoğlu boşanma kararı aldı İhanetin bedeli ağır oldu! Yağmur ve Sabri Sarıoğlu boşanma kararı aldı
Londra’da 45 yaşındaki Türk vatandaşı sokak ortasında silahla öldürüldü Londra'da 45 yaşındaki Türk vatandaşı sokak ortasında silahla öldürüldü
Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı

10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
10:00
Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
09:31
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
07:32
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid’in torunu sessizliğini bozdu
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu
14:27
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
14:23
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
14:20
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı
14:14
Epstein’in gizli arşivi açıldı Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
14:12
Bu sene verim yüksek Van’da kayısının kilosu 300 TL’ye satılıyor
Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor
14:10
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ’’seri katil’’ ihtimalini güçlendirdi
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ''seri katil'' ihtimalini güçlendirdi
14:10
Tüm dinlerin düşmanı Ayasofya’yı İncil ile yakmaya çalışmış
Tüm dinlerin düşmanı! Ayasofya'yı İncil ile yakmaya çalışmış
13:59
Sahte psikolog “Dernek başkanıyım“ deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Sahte psikolog "Dernek başkanıyım" deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 10:40:26. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Yangın Güvenliği Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.