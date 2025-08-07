Eskişehir\'de Yangın Güvenliği Uyarısı

Eskişehir'de 15 yıldır yangın söndürme ve algılama cihazları satan Ömer Gökboğa, birkaç bin liralık masrafla alınabilecek cihazlarla yangını önleyip büyük faciaların önüne geçebileceğini aktardı.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de yaz mevsiminin devam etmesiyle sıcaktan dolayı yangın çıkma ihtimali gün geçtikçe artıyor. Vatandaşların ise alevlere büyüyüp yangına dönüşmeden müdahale edebilmesi muhtemel faciaları önlemekte etkin rol oynuyor. Bu noktada ise hem araçlarda hem de evlerde yangın söndürme cihazlarının ve sistemlerinin bulunması önem arz ediyor. Eskişehir'de 15 yıldır yangın söndürme ve algılama cihazları satan Ömer Gökboğa ise yangın tüplerine verilen cüzi miktarda ücretlerin hem mal hem de can kaybını engelleyebileceğini aktardı.

"Yangın belki de hayatımızda bir kere karşılaşacağımız bir olay"

15 yıldır yangın söndürme ve algılama cihazlarının satışını yapan Ömer Gökboğa, bu cihazların her evde bulunması gerektiğini anlatırken, "Öncelikle yangın söndürme cihazlarını temin etmeleri gerekiyor. Her araçta yangın söndürme cihazı bulunması gerekiyor. Her evde bir tane yangın söndürme cihazı bulunması gerekiyor. Yangın, hiç beklemediğimiz bir anda çıkabilen bir olay. Dolayısıyla, belki de hayatımızda bir kere karşılaşacağımız bir olay. Her gün yangınla karşılaşmıyoruz. Bu nedenle, yangın esnasında elimizin altında yangını söndürecek bir cihaz bulundurmak gerekiyor. Şimdi, ABC tozlu dediğimiz yangın söndürme cihazları, bütün yangınlara müdahale edebileceğimiz ortak sınıf bir yangın söndürme cihazıdır. Ancak, özellikle evde çıkabilecek yağ yangınları gibi durumlar için potasyum karbonat içeren yangın söndürme cihazları var. Bunlarla müdahale edilmesi gerekiyor. Tozlu cihazlar her yangına müdahale edebilir, ancak daha sonra temizlik sorunu ortaya çıktığı için evlerde gazlı sistemlerin kullanılması daha avantajlı olur" kelimelerini kullandı.

"Fiyatlar aşağı yukarı bin 400 ile bin 600 TL arasında"

Yangın söndürme cihazlarının ve sistemlerinin fiyatlarından ve özelliklerden bahseden Gökboğa, "Standart 6 kilogramlık, yani evlerde bulunması gereken yangın söndürme cihazlarının fiyatları aşağı yukarı bin 400 ile bin 600 TL arasında. İş görür, ancak yangın söndürme cihazının içindeki envanter de çok önemli. Tozlu dediğimiz monoamonyum fosfat, yüzde 40'lık ve yüzde 90'lık olarak iki çeşit türde bulunur. yüzde 90'lık, yani tüpün içinde yüzde 90 oranında monoamonyum fosfat bulunan cihazlar daha etkilidir. yüzde 40'lık cihazlar kötü değildir, ancak yüzde 90'lıklara göre daha az etkilidir ve yangını daha yavaş söndürür. Yangın söndürme cihazlarının üzerinde kullanım şekilleri ve sınıfları belirtilir. Yani, kaç metrekarelik bir alana müdahale edebileceği gibi özellikler bulunur. Mesela, bir yangın söndürme tüpüyle, 20 metrekarelik bir alandaki yangını, çıktığı noktada yakalarsanız kolaylıkla müdahale edebilirsiniz" dedi.

"Önemli olan yangının büyümemesi"

Vatandaşların önlem almak için ödeyecekleri ücretlerin büyük olmaması hakkında konuşan Ömer Gökboğa, "Her şeyden önce maldan önce can kaybı büyük. İnsanlar yangında sadece alevlerden değil, dumandan zehirlenerek de hayatını kaybediyor. Dolayısıyla, Aslında, bu kadar büyük bir maliyet yokken, her evde yangın söndürme cihazı bulundurmak hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan çok daha karlı bir şey diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Apartmanlarda da yangın algılama sistemlerinin zorunlu olması gerekiyor"

Sadece yangın söndürme sistemlerinin değil yangın algılama sistemlerinin önemini anlatan Gökboğa, "Zaten yangın algılama ve söndürme sistemleri zorunludur. Yangın yönetmeliğine göre, kullanılan binanın şekline göre bu zorunluluklar artar. Organize sanayi bölgelerinde, fabrika alanlarında ya da işletme alanlarında yangın algılama ve söndürme sistemleri zaten zorunludur. Binalarda, yani apartman dairelerinde de yangın algılama sistemlerinin zorunlu olması gerekir. Çünkü yangın, sadece insanların bulunduğu anda değil, bulunmadığı anda da çıkabilir. Örneğin, en basitinden çay setini prizde unutmuşsunuzdur ve bu yangına sebep olmuştur. O sırada uyuyakalmışsınızdır, ama bir duman dedektörü olsaydı kurtulabilirdiniz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR