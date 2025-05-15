Eskişehir'de yangın panik yarattı - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'de yangın panik yarattı

Eskişehir'de dershane ve fırın arasındaki yangında öğrenciler paniğe kapılırken, komşular izledi.

15.05.2025 13:38
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Komşusunun çatısında çıkan yangını terasından film gibi izledi

Dershane ve fırın arasındaki boşlukta çıkan yangın sebebi ile öğrenciler tahliye edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de dershane ve fırın arasındaki boşlukta çıkan yangında öğrenciler büyük panik yaşarken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Komşusundaki yangının kendi binalarına sıçrama riskine ve dumanlara aldırış etmeyen iki kişi, terasa çıkıp film izler gibi alevleri izledi, o anları cep telefonu ile kaydetti.

Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Çınar Sokak üzerinde bulunan bir dershane ve alt katı fırın olan iki binanın çatılarının arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye, göre henüz bilinmeyen bir sebeple iki bina arasındaki boşluğa atılan çöpler tutuştu. Dumanların alt katları ve çatıyı sardığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı katına çıkarak alevlere müdahale etti. Öte yandan dumanın sirayet ettiği dershane ve fırın boşaltıldı. Dersten çıkan öğrencilerin büyük panik yaşadığı dikkatlerden kaçmadı.

Komşusundaki yangını hiçbir şey yokmuş gibi kaydetti

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale için geldiği anlarda, iki binanın bitişiğindeki binanın çatı katına çıkan iki kişi ise alevlere ve dumana aldırış etmeden olup biteni cep telefonları ile kaydetti. Yangının kendi binalarına sıçrama riskini umursamayan vatandaşlar, hiçbir şey yokmuş gibi dumanları seyretti.

Doğalgaz akışının kesildiği mevcut noktada, alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de yangın panik yarattı - Son Dakika

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