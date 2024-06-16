Eskişehir'de Yardıma Muhtaç Çocuklara Bayramlık ve Oyuncak Dağıtıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Yardıma Muhtaç Çocuklara Bayramlık ve Oyuncak Dağıtıldı

Eskişehir'de bir grup yardımsever, Tepebaşı ilçesinde kimsesiz ve yardıma muhtaç çocuklarla bir araya gelerek Kurban Bayramı öncesi etkinlik düzenledi. Yardımseverler, çocuklara bayramlık ve oyuncak dağıtırken çalan müziklerle birlikte dans ederek eğlendi. Etkinlikte ayrıca patlamış mısır ve yiyecek ikramları yapıldı. Organizatör Ayşegül Bozbaş, etkinliğin amacının çocukların mental yorgunluklarını atmak olduğunu belirtti ve çocuklara yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

16.06.2024 11:53
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Eskişehir'de yardıma muhtaç çocuklarla buluşan gönüllüler, miniklere bayramlık ve oyuncak dağıtırken çalan müziklerle doyasıya eğlendi

Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi'nde toplanan bir grup yardımsever, Kurban Bayramı'nda kimsesiz ve yardıma muhtaç çocuklarla bir araya geldi. Çalınan müziklere eşliğinde çocuklarla birlikte dans eden yardımseverler, doyasıya eğlendi. Çocuklara patlamış mısır ve yiyecek ikramlarının yanı sıra, toplanan oyuncaklarda minklere dağıtıldı. Ayşegül Bozbaş koordinesinde toplanan yardımseverlerin, çocuklarla yakından ilgilendiği görüldü. Son olarak çocuklar alanda uçurtma uçurdu.

"Elimizden geldiğince çocuklara yardım etmeye çalışıyoruz"

Etkinliği organize eden Ayşegül Bozbaş, "Düzenli hale getirdiğimiz her yıl bayram önceleri engelli çocuklar ve kimsesiz çocuklar yararına yapmış olduğumuz bir etkinlik. Etkinlikte onların mental yorgunluklarını atmak amaçlıyoruz. Eğleniyoruz, yarışmalar yapıyoruz, hayırseverlerden toplamış olduğumuz oyuncak dağıtıyoruz ve bayramlıklarını veriyoruz. Etkinlik sonunda da bayramlaşıyoruz, ayrılıyoruz. Elimizden geldiğince çocuklara yardım etmeye, onları mutlu etmeye çalışıyoruz şu ana kadar. Burada çocuklarımız az çünkü evlerde yatalak çocuklarımız da var. Onların bayramlıklarını evlere götüreceğiz, teslim edeceğiz, yürüyemiyorlar çünkü. Sanırım 100 kadar çocuk var ama giydireceğimiz 200'e ulaştı" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Yardıma Muhtaç Çocuklara Bayramlık ve Oyuncak Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Yardıma Muhtaç Çocuklara Bayramlık ve Oyuncak Dağıtıldı - Son Dakika
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