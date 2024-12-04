Eskişehir\'de Yaşlılara Sosyal Etkinlik

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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde yaşlılara yönelik sosyal faaliyetlere devam ediliyor.

Etkinlik, Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından düzenlendi. Huzurevlerinde kalan yaşlılar için önemli bir sosyal aktivite niteliği taşıyan etkinlikte koordinasyon, kas gücü, sosyal ilişkiler ve stres yönetimine destek olmak amacıyla faaliyetler düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, yaşlı vatandaşlarla sık sık sohbet etti, etkinlik hakkında bilgi verdi. Yaşlıların ise kendileriyle ilgilenen öğrencilerin hoşgörüsünden dolayı oldukça mutlu olduğu görüldü. - ESKİŞEHİR