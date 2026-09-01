Eskişehir'de Yeni Adli Yıl Açılışında Bakan Yardımcısı Tuncay, Başsavcı ve Hakimlerle Buluştu - Son Dakika
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Eskişehir'de Yeni Adli Yıl Açılışında Bakan Yardımcısı Tuncay, Başsavcı ve Hakimlerle Buluştu

Eskişehir\'de Yeni Adli Yıl Açılışında Bakan Yardımcısı Tuncay, Başsavcı ve Hakimlerle Buluştu
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Eskişehir'de yeni adli yıl açılış programı, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın adliyeye ziyaretiyle başladı. Tuncay, göreve yeni başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz'e başarılar diledi ve hakim ile savcılarla bir araya geldi. Toplantıda yapay zeka uygulamalarının yargıya katkısı ve Alo Adalet 135 hattı değerlendirildi.

Eskişehir'de Yeni Adli Yıl açılış programı, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın ziyaretiyle başlandı

Bakan Yardımcısı Tuncay, beraberinde Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Mücahit Gülşen ile birlikte Eskişehir Adliyesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette heyet, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Ferhat Deniz'e yeni görevinin hayırlı olması temennilerini ileterek başarılar diledi. Görüşmenin ardından Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Eskişehir Adliyesi Anı Defteri'ni imzalayarak duygu ve düşüncelerini kaleme aldı.

Ardından Yunus Emre Konferans Salonu'nda düzenlenen programda hakim ve Cumhuriyet savcılarıyla bir araya gelen Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, yargı mensuplarının görüş ve taleplerini dinleyerek kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Toplantıda; UYAP AI kapsamında yapay zeka teknolojilerinin yargı süreçlerinde kullanımı, etkin ve hızlı yargılamaya sağlayacağı katkılar ile vatandaşların adalete daha hızlı ve kolay erişimini amaçlayan Alo Adalet 135 hizmeti hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Programda yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı camiasına hayırlı olması temennileri dile getirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Yeni Adli Yıl Açılışında Bakan Yardımcısı Tuncay, Başsavcı ve Hakimlerle Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Yeni Adli Yıl Açılışında Bakan Yardımcısı Tuncay, Başsavcı ve Hakimlerle Buluştu - Son Dakika
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