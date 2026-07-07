Eskişehir'de Yeni Bir Koruyucu Aile - Son Dakika
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Eskişehir'de Yeni Bir Koruyucu Aile

Eskişehir\'de Yeni Bir Koruyucu Aile
07.07.2026 13:13
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eskişehir'de bir çocuğun koruyucu aileye yerleştirildiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Koruyucu Aile modeli kapsamında, Eskişehir'de bir çocuğun daha şefkat dolu bir aileye yerleştirildiğini bildirdi.

Bakanlık, yürütülen Koruyucu Aile modeliyle ilgili anlamlı bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, bir çocuğun daha sevgi dolu bir yuvaya kavuştuğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızın Koruyucu Aile modeliyle bir evladımızı daha şefkat dolu bir ailemizin yanına yerleştirdik. Büyük bir özveriyle çocuğumuza kucak açan ailemize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor; yavrumuza yeni yuvasında sevgilerin en güzeliyle büyüyeceği, huzurlu bir ömür diliyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eskişehir, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Yeni Bir Koruyucu Aile - Son Dakika

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