Eskişehir'de Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Düzenlendi

Eskişehir\'de Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Düzenlendi

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde 3 günlük NRP eğitimi düzenlendi. Eğitime 19 hekim, 7 ebe, 10 hemşire ve 3 acil tıp teknisyeni katıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verildi. İl Sağlık Müdürü, doğum hizmetlerinde neonatal resüsitasyonun önemine vurgu yaparak, sağlık personelinin yetkinliğinin önemli olduğunu belirtti.

17.04.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ÇEKÜS ( Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı) Birimi tarafından, Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde 3 günlük NRP (Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Neonatal Resüsitasyon Programı) eğitimi düzenlendi.

Eğitime Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi, Eskişehir Özel Anadolu Hastanesi, Eskişehir Özel Acıbadem Hastanesi, Eskişehir Özel Gürlife Hastanesi ve Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nden 4 pratisyen hekim, 6 kadın doğum uzmanı ve 9 çocuk hastalıkları uzmanı olmak üzere toplamda 19 hekim ile 7 ebe, 10 hemşire, 3 acil tıp teknisyeni, ve 2 paramedik olmak üzere 22 sağlık personeli katıldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika taktim edildi

Sertifika programına İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Şebnem Eker Güvenç ile Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Erkan Duman katılarak eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifikalarını taktim ettiler. Eğitime; Uzm. Dr. Mehmet Kuşku, Uzm. Dr. Berna Şener, Prof. Dr. Tuğba Barsan Kaya, Dr. Gülay Sönmez, Ebe Nermin Atıcı, Ebe Gülay Şükür, Hem. Zehra Akkoç ve ATT Doğukan Dedeağaç eğitmen olarak katıldı.

"Bu alanda sağlık personelinin yetkinliği önemli"

Sertifika törenine katılan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ise yaptığı konuşmada doğum hizmetlerinde yaşanan önemli bir sorun olan neonatal resüsitasyonun gerekliliğine ve bu alanda sağlık personelinin yetkinliğinin önemine vurgu yaptı. Bildirici, bebeklerin ilk dakikalarında yapılan müdahalelerin hayat boyu etkili olduğunu belirterek, her yenidoğan bebeğin yeterli bir resüsitasyon hakkı olduğunu dikkat çekti ve hem eğitimlerin düzenli olarak yenilenmesi hem de hastane şartlarının sürekli gözden geçirilerek geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir, Yenidoğan, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 20:28:13. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement