Eskişehir\'de Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Düzenlendi

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İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ÇEKÜS ( Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı) Birimi tarafından, Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde 3 günlük NRP (Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Neonatal Resüsitasyon Programı) eğitimi düzenlendi.

Eğitime Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi, Eskişehir Özel Anadolu Hastanesi, Eskişehir Özel Acıbadem Hastanesi, Eskişehir Özel Gürlife Hastanesi ve Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nden 4 pratisyen hekim, 6 kadın doğum uzmanı ve 9 çocuk hastalıkları uzmanı olmak üzere toplamda 19 hekim ile 7 ebe, 10 hemşire, 3 acil tıp teknisyeni, ve 2 paramedik olmak üzere 22 sağlık personeli katıldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika taktim edildi

Sertifika programına İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Şebnem Eker Güvenç ile Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Erkan Duman katılarak eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifikalarını taktim ettiler. Eğitime; Uzm. Dr. Mehmet Kuşku, Uzm. Dr. Berna Şener, Prof. Dr. Tuğba Barsan Kaya, Dr. Gülay Sönmez, Ebe Nermin Atıcı, Ebe Gülay Şükür, Hem. Zehra Akkoç ve ATT Doğukan Dedeağaç eğitmen olarak katıldı.

"Bu alanda sağlık personelinin yetkinliği önemli"

Sertifika törenine katılan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ise yaptığı konuşmada doğum hizmetlerinde yaşanan önemli bir sorun olan neonatal resüsitasyonun gerekliliğine ve bu alanda sağlık personelinin yetkinliğinin önemine vurgu yaptı. Bildirici, bebeklerin ilk dakikalarında yapılan müdahalelerin hayat boyu etkili olduğunu belirterek, her yenidoğan bebeğin yeterli bir resüsitasyon hakkı olduğunu dikkat çekti ve hem eğitimlerin düzenli olarak yenilenmesi hem de hastane şartlarının sürekli gözden geçirilerek geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR