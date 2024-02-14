Eskişehir'de Yerel Tohum Takas Günleri Başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de Yerel Tohum Takas Günleri Başladı

Eskişehir\'de Yerel Tohum Takas Günleri Başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Tohum Takas Günleri ile EBB Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde üretilen yerel tohumlar, Alpu ve Seyitgazi ilçelerinde vatandaşlarla buluşuyor.

14.02.2024 14:48  Güncelleme: 14:55
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) "Bir avuç tohum, bir ömür bağımsızlıktır" sloganıyla Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde üretilen yerel tohumlar, Tohum Takas Günleri ile vatandaşlarla buluşturuluyor. Bu kapsamda Alpu ve Seyitgazi ilçelerindeki dağıtımlarla birlikte binlerce yerel tohum toprakla buluşacak.

EBB Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde üretilen ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen tohum takas şenliklerine gönderilen tohumlar, kent merkezi dışında kalan 12 ilçedeki vatandaşlarla buluşuyor. EBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen Tohum Takas Günleri, Beylikova ve Mahmudiye'nin ardından Alpu ve Seyitgazi ilçeleri ile devam etti.

Eskişehir ve Türkiye için tohumun önemini belirten ve bu alanda verdiği destekler dolayısıyla EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür eden Seyitgazi Başkanı Uğur Tepe, "Üreterek kırsal hayatı güçlendirmek, kendi kendine yetebilmek çok önemli. Özellikle yerel tohumların yaygınlaştırılması çok kıymetli. Bundan sonraki dönemde de yerel tohum üretimine desteğimizi sürdüreceğiz. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

EBB tarafından yerel tohumun yaygınlaştırılması amacıyla projelendirilen Tohum Takas Günleri kapsamında 16 Şubat'ta Çifteler'de, 17 Şubat'ta Mihalıççık'ta, 19 Şubat'ta Günyüzü'nde, 22 Şubat'ta İnönü'de, 23 Şubat'ta Sarıcakaya ve Mihalgazi'de, 29 Şubat'ta ise Han ilçesinde yerel tohumlar vatandaşlarla buluşacak. Kent merkezinde 9 Mart'ta, Üretici Marketlerde ise 12 ve 16 Mart 2024 tarihlerinde tohum takas etkinliği düzenlenerek tohumlar Eskişehirlilere ulaştırılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Yerel Tohum Takas Günleri Başladı - Son Dakika

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