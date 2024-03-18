Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde üretilen tohumlar, Tohum Takas Günleri ve Tohum Takas Şenliği'nde Eskişehirlilere sunuldu. Kent merkezinde yerel tohum dağıtımının yapıldığı Üretici Marketler'de ise uzun kuyruklar oluştu.
Tarımda dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in büyük önem verdiği yerel tohumların yaygınlaştırılması çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda EBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen Tohum Takas Günleri, 12 ilçe ve kent merkezinde Eskişehirlilerle buluştu. Tohum Takas Şenliği'nin ardından Üretici Marketler'de yapılan ücretsiz yerel tohum dağıtımları büyük ilgi gördü.
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Yerel Tohumlar Üretici Marketlerde Talep Gördü - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.
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