Eskişehir'de Yüzde 50 Hibeli Nohut Dağıtımı - Son Dakika
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Eskişehir'de Yüzde 50 Hibeli Nohut Dağıtımı

Eskişehir\'de Yüzde 50 Hibeli Nohut Dağıtımı

Eskişehir'de çiftçilere yüzde 50 hibeli nohut tohumu teslimatı yapıldı, 72 bin 700 kg daha gelecek.

27.03.2025 12:02
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Çifteler, Mahmudiye ve Seyitgazi ilçelerindeki üreticilere yüzde 50 hibeli nohut teslimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) doğrultusunda Bakanlığa sunulan ve desteklenmeye hak kazanan 'Eskişehir'de Nohut Üretimini Yaygınlaştırma Projesi' çerçevesinde Çifteler, Mahmudiye ve Seyitgazi ilçelerinde üreticilere nohut tohumu teslimi yapıldı. Proje ile öncelikli olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanların değerlendirilerek tarıma kazandırılması ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılması amacıyla; Çifteler İlçesi'nde 12 üreticiye 4 bin 550 kilogram, Mahmudiye İlçesi'nde 30 üreticiye 7 bin 500 kilogram ve Seyitgazi İlçesi'nde 42 üreticiye 7 bin 600 kilogram yüzde 50 hibeli Nohut tohumu temini sağlandı.

72 bin 700 kilogram daha nohut tohumu teslim edilecek

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü proje ekibi koordinatörlüğünde ilçe müdürlükleri ile beraber çiftçilerin talepleri doğrultusunda hazırlanan 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' ile hayata geçirilen 'Eskişehir'de Nohut Üretimini Yaygınlaştırma Projesi' ile üreticilere 7 bin 270 dekar alana ekilmek üzere 72 bin 700 kilogram Azkan nohut tohumu yüzde 50 hibeli olarak teslim edileceği açıklandı.

İlçelerde yapılan tohum temin programlarına Seyitgazi Kaymakamı Abdülkadir Zengin, Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, İlçe Müdürleri Ali İhsan Söker, İlker Çolak ve Hüseyin Özdemir; Ziraat Odası Başkanları Nejat Yatır ve Erhan Erden ile teknik personel katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Yüzde 50 Hibeli Nohut Dağıtımı - Son Dakika

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