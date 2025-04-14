Eskişehir'de Zirai Don Meyve Üretimini Vurdu - Son Dakika
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Eskişehir'de Zirai Don Meyve Üretimini Vurdu

Eskişehir\'de Zirai Don Meyve Üretimini Vurdu

Eskişehir'de zirai don olayı meyve üretiminde büyük kayıplara yol açtı, meyve fiyatları yükselecek.

14.04.2025 14:03
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Eskişehir'de tarımı olumsuz etkileyen ve üretim kaybına yol açan zirai don hadisesi hakkında konuşan Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, "Bu sene tüketici meyveyi zor bulacak, bulsa da pahalıya yiyecek" dedi.

Yurt genelinde son 3 gün içerisinde hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu don, kar yağışı ve dolu olayları meydana geldi. Yer yer sıcaklığın eksi 15 dereceye düşmesiyle bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedilirken, tarihin en büyük zirai don olaylarından birisinin yaşandığı açıklandı. Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir'de yüksek miktarda üretim kaybı olduğunu belirten Çelikoğlu, don ile birlikte Mihalıcçık kirazının tamamen bittiğini kaydetti. Bu sene tüketicinin meyveyi zor bulacağını ve pahalıya yiyeceğini kaydeden Çelikoğlu, Eskişehir'in afet bölgesi ilan edilmesi için başvuru yaptıklarını aktardı.

"Eskişehir'de hemen hemen bütün meyve ağaçları etkilendi"

Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, "Eskişehir'de durum, özellikle meyveciliğin ve kiraz üretiminin yoğun olduğu Mihalıcçık'ta vahim. Bugün Mihalıcçık Ziraat Odası Başkanı ile telefonda görüştük, kirazda yüzde 80-90 civarında zarar var. Sadece Eskişehir değil, Türkiye'nin 39 ilinde son yüzyılın en büyük zirai don afeti yaşandı. Bu nedenle İç Anadolu bölgesindeki meyve ağaçları tamamen zarar gördü. Eskişehir'de hemen hemen bütün meyve ağaçları etkilendi. Erken ekilen mısırlar, pancarlar, soğanlar, hatta arpa ve buğdaylar dahi sıkıntı yaşadı. Arpa ve buğdayda büyük bir sorun olmasa da verim düşüklüğü olacak. Pancar, mısır ve soğanlarda ise yüzde 30-40 verim kaybı bekleniyor. Bütün ürünlerde yoğun bir verim kaybı söz konusu" şeklinde konuştu.

"Bu sene tüketici meyveyi zor bulacak, bulsa da pahalıya yiyecek"

Maddi zararın miktarı henüz tespit edilemediğini dile getiren Çelikoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün de don devam ediyor. Bu sene tüketici meyveyi zor bulacak, bulsa da pahalıya yiyecek. Meyve sıkıntısı tezgahlara yansıyacak. Eskişehir kirazı, özellikle Mihalıcçık'ın yurt dışına ihraç edilen kirazı tamamen bitti. Bu konuda Tarım Bakanlığı'na ve Tarım İl Müdürlükleri'ne dilekçeler verdik. Eskişehir'in afet bölgesi ilan edilmesi için başvurular yaptık. Çiftçinin alabileceği bir önlem yok çünkü ekim sahaları çok büyük. Küçük çaplı üreticiler belki seralarda ateş yakma gibi geçici önlemler alabilir, ama bu kalıcı bir çözüm değil. Kalıcı çözüm doğayı korumaktan geçiyor. Biz doğayla oynadık, doğa da bize ceza veriyor. Bakanlığın destek açıklayacağı söyleniyor, ancak kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Tohum ve gübrede destek sağlanabilir ya da Ziraat Bankası'na olan borçlarla ilgili öteleme veya af gelebilir. Beklentilerimiz bu yönde. Dolu zararı belirli bir bölgeyi vurup geçer, ama bu felaket İnönü'den Sivrihisar'a kadar her yeri etkiledi." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Zirai Don Meyve Üretimini Vurdu - Son Dakika

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