Eskişehir'de Zirai Don Uyarısı
Eskişehir'de Zirai Don Uyarısı

06.04.2026 18:14
Eskişehir ve çevresinde 8 Nisan'dan itibaren zirai don riski var, çiftçilerin tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Eskişehir'in de içinde bulunduğu iç bölgelerde soğumaya bağlı olarak zirai don beklendiği açıklandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün internet sayfasında yayınlanan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nin sağladığı meteorolojik verilere göre; 7 Nisan Salı'yı 8 Nisan Çarşamba'ya bağlayan geceden itibaren Marmara'nın güneydoğu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif; Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan geceden itibaren ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunuyor.

"Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor"

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da paylaşılan uyarıda ise, zirai don tehlikesinin Cumartesi günü saat 09.00'a kadar süreceği belirtildi. Başta üretici ve çiftçiler olmak üzere tüm vatandaşların buzlanma ve don olayından kaynaklı oluşabilecek risklere karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, 8 Nisan gece yarısı başlayacak olan riskli süreçte oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi için don tehlikesi ve korunma yöntemlerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

