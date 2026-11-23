Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuklara yönelik bilim atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.

Eskişehir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde (ÇEKOM) bakım ve koruma altında bulunan 9-12 yaş grubu çocuklar için düzenlenen program, YGV Hayal Ortakları Derneği iş birliğinde hayata geçirildi. Gerçekleştirilen atölye çalışmasıyla çocukların bilime olan ilgilerinin artırılması ve keyifli vakit geçirmeleri amaçlandı.