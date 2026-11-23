Eskişehir'deki ÇEKOM'da koruma altındaki çocuklara bilim atölyesi düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde 9-12 yaş çocuklar için bilim atölyesi düzenledi. ÇEKOM'da koruma altındaki çocuklara yönelik atölye, YGV Hayal Ortakları Derneği iş birliğiyle yapıldı ve bilime ilgiyi artırmayı amaçladı.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuklara yönelik bilim atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.
Eskişehir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde (ÇEKOM) bakım ve koruma altında bulunan 9-12 yaş grubu çocuklar için düzenlenen program, YGV Hayal Ortakları Derneği iş birliğinde hayata geçirildi. Gerçekleştirilen atölye çalışmasıyla çocukların bilime olan ilgilerinin artırılması ve keyifli vakit geçirmeleri amaçlandı.
Kaynak: İHA
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