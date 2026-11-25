Eskişehir'deki Cumhuriyet Yurdu'nda kalan gençler Kızılay'a kan bağışı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de Cumhuriyet Yurdu'nda kalan gençler, Türk Kızılay'a kan bağışı yaparak ihtiyacı olan hastalara destek oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında barınan öğrencilerin katıldığı etkinlik, yurt yönetimi ve Kızılay ekiplerinin koordinesinde gerçekleşti.
Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Cumhuriyet Yurdu'nda kalan öğrenciler, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında barınan öğrencilerin toplumsal duyarlılık kapsamında gerçekleştirdiği bağış etkinliğine ilgi gösterildi. Cumhuriyet Yurdu'nda kalan gençler, kan bağışında bulunarak ihtiyacı olan hastalara destek oldu. Yurt yönetimi ve Kızılay ekiplerinin koordinesinde yürütülen çalışmada öğrenciler, bağış işlemlerini tamamladı.
Kaynak: İHA
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