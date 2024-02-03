Eskişehir\'deki Hayvancılık İşletmesine Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası Verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tepebaşı ilçesinde faaliyet gösteren hayvancılık işletmesine hastalıktan ari işletme sertifikası verdi.
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelince gerekli kontrolleri yapılan Tepebaşı ilçesi, Karagözler mahallesinde bulunan hayvancılık işletmesi Şube Müdürü Mehmet Yurt, Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Sert, Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Yuva ve görevli Veteriner Hekimler tarafından ziyaret edilerek hastalıktan ari işletme sertifikası işletme sahibi Ali Aksoy'a takdim edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı karantina ünitesine sahip, tüm hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik ve hijyenik şartlarda, şap, tüberküloz ve bruselloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleriyle tüm hayvanlarının bu hastalıkları taşımadığı belirlenen işletmelere hastalıktan ari işletme belgesi veriyor. Bu kapsamda Eskişehir'de hastalıktan ari işletme sayısı 8'e ulaşırken, 2024 yılında bu sayının en az 20 işletme olması bekleniyor. Ülkemizde görülen sığır tüberkülozu ve sığır brusella hastalıkları ile etkin mücadele edilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla hastalıktan ari işletme sağlık sertifikası almış işletmelerin desteklenmesi için, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvan başına bin 200 TL destekleme ödemesi yapılıyor. 2024 yılı için destekleme miktarının artırılması öngörülmekte. Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi, hayvan sağlığının güvence altına alınmasının yanında, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliğine süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesi için temel teşkil ediyor. Çiğ sütün perakende olarak satışı ancak ari işletmelerden yapılabilmekte, ari olmayan işletmelerden elde edilen sütler toplanarak süt işleme tesislerinde işlem görmesinden sonra satışına izin verilmekte. Ayrıca ari işletme sahiplerine ürettikleri süt, yetiştirdikleri buzağı ve sattıkları düveler için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından daha yüksek desteklemeler yapılarak ari işletme sahipleri teşvik ediliyor. Yetiştiriciler hastalıktan ari işletmeler ile ilgi daha ayrıntılı bilgi almak için il, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabilirler. - ESKİŞEHİR
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Son Dakika › Yerel › Eskişehir'deki Hayvancılık İşletmesine Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası Verildi - Son Dakika
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