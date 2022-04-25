Eskişehir'den minik kalplere bayramlık sevinci - Son Dakika
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Eskişehir'den minik kalplere bayramlık sevinci

25.04.2022 11:22
Eskişehir'den minik kalplere bayramlık sevinci

Eskişehirli yardımsever Elif Tezanlar, Ramazan ayı başından bu yana topladığı bayramlık kıyafetleri, Eskişehir ve Şırnak'ta bulunan ihtiyaç sahibi çocuklara gönderdi.

Eskişehirli yardımsever Elif Tezanlar, Ramazan ayı başından bu yana topladığı bayramlık kıyafetleri, Eskişehir ve Şırnak'ta bulunan ihtiyaç sahibi çocuklara gönderdi.

"Kucak Dolusu Hayaller" projesi ile 2017 yılından beri çok sayıda çocuğun hayallerine dokunan ve dokunmaya devam eden Elif Tezanlar, ihtiyaç sahibi çocuklar için bayramlık kıyafet yardımında bulunuyor. Sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan yardımsever aracılığıyla yardımlarını gerçekleştiren Tezanlar, 2 haftalık bir zaman diliminde 60 çocuğun bayramlık kıyafet ihtiyacını karşıladı. Çocukların mutluluklarını görmenin paha biçilemez bir his olduğunu belirten Tezanlar, ilerleyen zamanlarda daha fazla çocuğun kalbine dokunabilmek adına çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'den minik kalplere bayramlık sevinci
Eskişehir'den minik kalplere bayramlık sevinci
Eskişehir'den minik kalplere bayramlık sevinci

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Eskişehir, Ramazan, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir'den minik kalplere bayramlık sevinci - Son Dakika


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