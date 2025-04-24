Eskişehir Emek Mahallesi'nde Noter Hizmeti Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir Emek Mahallesi'nde Noter Hizmeti Başladı

Eskişehir Emek Mahallesi\'nde Noter Hizmeti Başladı

Emek Mahallesi'nde uzun süredir beklenen 14. noter hizmet vermeye başladı. Muhtar Sibel Akın, emeği geçenlere teşekkür etti.

24.04.2025 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Emek Mahallesi'nde uzun süredir açılması beklenen 14'üncü noter hizmet vermeye başladığını duyuran Mahalle Muhtarı Sibel Akıl, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Emek Mahallesi'nde mutlu sona ulaşıldı, uzun yıllardır emek Mahallesi'nde beklenen noter hizmet vermeye başladı. Refik Saydam Caddesi'nde bulunan 14. noter aynı zamanda çevrede bulunan mahallelere de hizmet verecek.

"Emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Konuyla ilgili konuşan Mahalle Muhtarı Sibel Akın, "Mahallemizin en büyük eksikliğinden biri olan noter sorununu da çözmüş olduk. Uzun uğraşlar sonucunda mahallemize 14. noter açılmış durumda hizmet vermeye başladı. Bu beni ve vatandaşları mutlu etti. Noterin açılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Uzun yıllardır vatandaşlarımızın en çok istediği hizmetlerden biri noterdi. Sadece Emek Mahallesi'ne değil çevredeki bir çok maliye hizmet verecek. Bizler de bunun yıllarca mücadelesini verdik. Sadece mahallemizdeki vatandaşlara değil bu kapsamda yaklaşık 5

mahalleye hizmet vereceğiz. Öte yandan hem şehir merkezinde hem de Teksan bölgesinde bulunan noterlerin yoğunluğunu da bu şekilde azaltmış olacağız. Vatandaşlarımız daha az sürede işlemlerini gerçekleştirebilecek" dedi. - ESKİŞEHİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güncel, Yerel, Yaşam, Noter, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Emek Mahallesi'nde Noter Hizmeti Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı
Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir
Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı
İstanbul’daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu’nun konserini dinledi Dikkat çeken hediye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun konserini dinledi! Dikkat çeken hediye
İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ’da okullar tatil İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama
Küçükçekmece Belediye Başkanı depreme program sırasında yakalandı Küçükçekmece Belediye Başkanı depreme program sırasında yakalandı
2 Türk dağcı Rusya’nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti 2 Türk dağcı Rusya'nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti
Rusya’da Elbruz Dağı’nda 2 Türk dağcı hayatını kaybetti Rusya'da Elbruz Dağı'nda 2 Türk dağcı hayatını kaybetti
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu arasında samimi anlar DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu arasında samimi anlar

17:53 İstanbul’da korkutan bir deprem daha İstanbul'da korkutan bir deprem daha
17:15 Ahmet Ercan 6.2’den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan 6.2'den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi
15:56 Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
11:30 Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye’ye getirildi Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi
01:59 Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı İdari yaptırım geliyor Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı! İdari yaptırım geliyor
01:44 Trump: Rusya ile anlaşmaya yakınız Trump: Rusya ile anlaşmaya yakınız
01:00 Deprem fırsatçıları için harekete geçildi Deprem fırsatçıları için harekete geçildi
00:38 Sakarya’da iki otomobil çarpıştı 7 yaralı Sakarya'da iki otomobil çarpıştı! 7 yaralı
00:29 Osmaniye’de elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Osmaniye'de elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
00:12 Kartal’da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü Kartal'da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü
23:54 ’’Büyük deprem bekleniyor’’ manipülasyonuna suç duyurusu ''Büyük deprem bekleniyor'' manipülasyonuna suç duyurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 19:04:06. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Emek Mahallesi'nde Noter Hizmeti Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.