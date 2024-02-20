Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı: AVM\'ler yerine cadde ve sokaklardaki ticaret canlandırılsın

MELTEM KARAKAŞ
Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, 31 mart yerel seçimlerinde seçilecek belediye başkanlarından esnafın işini kolaylaştıracak projeler üretmelerini beklediklerini ifade ederek, "AVM'ler yerine cadde ve sokaklardaki ticaret canlandırılsın" dedi.
Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, yerel seçimlerde adaylardan beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Birsen, seçilecek olan belediye başkan adaylarının esnafın ticari hayatını kolaylaştıracak projeler üretmesi gerektiğini ifade etti.
"TİCARİ HAYATI KOLAYLAŞTIRABİLECEK PROJELER ÜRETİLMELİ"
Ekrem Birsen konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Nasıl bir belediye başkanı istiyor Eskişehir? Bunu tabii ki dillendirmek lazım. Dolayısıyla halkımızın istekleri doğrultusunda projeler hazırlayan belediye başkanları seçilmeye yakın olanlardır. Dolayısıyla Eskişehir halkı Eskişehir'e hizmetleri getirebilecek, kapıları zorlayabilecek ve Eskişehir'de yaşayan insanların hayatını kolaylaştırabilecek, esnaf ve sanatkarların ticari hayatını kolaylaştırabilecek bir belediye başkanı beklentisi var. Hakikaten Eskişehir'imizin önemli problemleri var. Özellikle ana arterlerdeki caddelerdeki otopark sıkıntısı oralardaki ticaret yapan esnaf ve sanatkarlarımızın işini zorlaştırmaya başladı. Su sakalarımız şehirde evlere su dağıtırken cezalarla karşı karşıya gelmektedir. Bu bir an önce değişmeli ve bu aksaklıkların bir an önce giderilmesi lazım.
"AVM'LER YERİNE CADDE VE SOKAKLARDAKİ TİCARET CANLANDIRILMALI"
Bizim belediye başkanlarından beklentimiz, artık sıkışan, merkezinde toplanan bir şehir yerine şehri rahatlatabilecek birtakım projelere ihtiyacımız var. Bu projeleri uygulamaya koyan, projelerle Eskişehir'e hizmet akıtabilecek bir belediye başkanı profili istenmekte ve beklenmekte. Siyasi partilerimizin Eskişehir'in sorunlarına, Eskişehir'in problemlerine, Eskişehir halkının beklentilerine cevap verebilecek birtakım projeler açıklamalı. Bu projeleri de seçildikten sonra uygulayarak döneminde şehrimize en iyi hizmeti getirebilecek adayın seçilmesi gönlümüzde yatıyor. O konuyla ilgili de bütün belediye başkanlarımızdan bu tür projeleri beklediğimizi duyurmak istiyorum. Esnaf ve sanatkarların, şehirde ticaret yapan insanların, yıllardır bu şehre katma değer üreten insanların artık önünün açılması, rahatça ticaret yapabilmesi, AVM'ler yerine cadde ve sokaklardaki ticaretin Eskişehir'de canlandırılması hususunda ticaretin kolaylaştırılması hususunda birtakım beklentilerimize cevap verebilmesini istiyoruz."
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