Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan personele yönelik 'Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri' düzenlendi. Kurum psikologları ve sosyal çalışmacılar tarafından verilen eğitimlere 209 personel katıldı.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan personele yönelik 'Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri' düzenlendi.
Eğitimler, Yeşilay formatör eğitimi almış kurum psikologları ve sosyal çalışmacılarımız tarafından gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, bağımlılıkla mücadele hakkında bilgilendirildi. Eğitimlere 209 personelin katılım sağladığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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