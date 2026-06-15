Eskişehir Hastane Özelleştirmelerine Tepki

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de hastane alanlarının özelleştirilmesine tepki gösteren Hastaneler Halkındır Platformu üyeleri, adliye binası önünden eski Eskişehir Devlet Hastanesi'ne yürüdü.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelerle Eskişehir'de eski devlet hastanesi ile eski Hava Hastanesi'nin bulunduğu alan özelleştirme kapsamına alındı. Tepkilere neden olan kararların ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak kararın geri çekildiğini, yakında Resmi Gazete'de yayımlanacağını duyurdu. Ancak 90 gün geçmesine rağmen kararın iptal edilmemesi üzerine Hastaneler Halkındır Platformu üyeleri, adliye binası önünden sloganlarla eski Eskişehir Devlet Hastanesi önüne yürüdü.

Yürüyüşün ardından hastane önünde açıklama yapan Hastaneler Halkındır Platformu Üyesi Berna Yıldız, 43 ilde, aralarında aktif sağlık hizmeti verilen kurumların ve kentlerin tarihinde kültürel miras değeri taşıyan yapıların da bulunduğu toplam 126 sağlık taşınmazının 2028 yılı sonuna kadar özelleştirilmesinin planlandığını kaydetti.

"ŞEHRİMİZDE GÜÇLÜ BİR TOPLUMSAL TEPKİ OLUŞMUŞTUR"

Eskişehir'deki hastanelerin özelleştirme kapsamına alınmasının kentte büyük tepkilere neden olduğunu söyleyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Burada özelleştirme adı altında yapılmak istenenin, kamuya ait sağlık alanlarının satışı olduğu açıktır. Dün 14 Haziran'dı. 17 Mart'ta açıklanan Devlet Hastanesi arazisinin satılması kararının üzerinden 90 gün geçti. Bu nedenle açıklamamızı, üç ay sonra yine Şehir Hastanesi açıldıktan sonra depreme dayanıksız olduğu belirtilerek yıkılan Devlet Hastanesi'nin arazisinin önünde yapıyoruz. Bilindiği üzere yalnızca bu alan değil; halen İl Sağlık Müdürlüğü olarak kullanılan bina, Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Hizmet Binası, Uçucu Sağlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi'ni kapsayan eski Hava Hastanesi alanı, Mihalıççık Gün Sazak Hastanesi ve Sivrihisar'da ağustos ayında inşaatı tamamlanacak Aile Sağlığı Merkezi olmak üzere dört önemli sağlık alanı da bu kapsama alınmıştır. Kabul edilemez bu Resmi Gazete kararlarının ardından şehrimizde güçlü bir toplumsal tepki oluşmuştur. Meslek odaları, sendikalar, dernekler, siyasi partiler ve yurttaşlarımız bu kararları kabul etmeyeceklerini çeşitli biçimlerde dile getirmiştir."

"KAMU MALI ÖZELLEŞTİRİLEMEZ"

Kamu malının halkın malı olduğunu vurgulayan Yıldız, "AKP iktidarı, son 25 yılda ülkemizin tüm ortak varlıklarını adeta mirasyedi anlayışıyla haraç mezat satışa çıkarmıştır. Her şeyi para kaynağı olarak gören bu anlayış, halkın en temel hakkı olan sağlığı da 25 yıl önce 'Sağlıkta Dönüşüm' adıyla başlattığı piyasalaştırma programıyla alınıp satılır bir metaya dönüştürmüştür. Bugün kamuya ait sağlık tesislerinin satılmak istenmesi de aynı projenin yeni bir perdesidir. Sağlık Bakanlığı, kamuya ait sağlık tesislerini satarak elde edeceği gelirle yeni sağlık tesisleri yapılacağını iddia etmektedir. Bu gerekçe kabul edilemez ve inandırıcı değildir. Eğer gerçekten kaynak aranıyorsa faize, vergi aflarına, teşviklere, sermaye aktarımlarına ve şehir hastanelerine ayrılan devasa bütçelere bakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"SERMAYEYE YENİ RANT ALANLARI AÇMAK İSTİYORLAR"

"Şehrimizde de olduğu gibi satılması planlanan taşınmazlar, kentlerin en değerli bölgelerinde yer alan, rant değeri yüksek alanlardır" diyen Yıldız, "Kolaylıkla anlaşılacağı üzere bu satışların temel amaçlarından birinin, sermayeye yeni rant alanları açmak olduğu açıktır. Bizler, Hastaneler Halkındır Platformu olarak kamuya, halka, bu ülkenin gerçek sahiplerine ait olan bu kıymetli varlıklarımızın satışına asla izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu."