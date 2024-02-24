Eskişehir İl Müftülüğü, 4-6 yaş öğreticileriyle toplantı düzenledi - Son Dakika
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Eskişehir İl Müftülüğü, 4-6 yaş öğreticileriyle toplantı düzenledi

Eskişehir İl Müftülüğü, 4-6 yaş öğreticileriyle toplantı düzenledi

Eskişehir İl Müftülüğü, çocukların dini eğitimine katkı sağlamak amacıyla 4-6 yaş öğreticilerini bir araya getirerek toplantı düzenledi. İl Müftüsü Bekir Gerek, öğreticilere hitaben yaptığı konuşmada, onların çocukların ilk eğitimcileri, öğretmenleri ve rehberleri olduğunu belirterek, çocukların hayatlarına değer katan önemli bir rol üstlendiklerini vurguladı. İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan ise toplantının açılış konuşmasında, 4-6 yaş Kur'an kurslarının önemine değindi ve bu kursların çocukların dini ve ahlaki değerlerini öğrenmelerine, Kur'an sevgisi ve okuma alışkanlığı kazanmalarına katkı sağladığını belirtti. Toplantıda, okunan kitabın değerlendirilmesi ve Ramazan ayında kurslarda gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Öğreticilerin sorunları ve çözüm önerileri de dile getirildi.

24.02.2024 11:05  Güncelleme: 11:06
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Eskişehir İl Müftülüğü, çocukların dini eğitimine katkı sağlamak amacıyla 4-6 yaş öğreticilerini bir araya getirerek toplantı düzenledi.

Toplantıya İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, Şube Müdürü Cemil Pamuk ve diğer ilgili katılımcılar iştirak etti. İl Müftüsü Gerek, öğreticilere hitaben yaptığı konuşmada, onların çocukların ilk eğitimcileri, öğretmenleri ve rehberleri olduğunu belirterek, çocukların hayatlarına değer katan önemli bir rol üstlendiklerini vurguladı. Gerek, öğreticilerin çocukların geleceğe hazırlanmasında kritik bir rol oynadıklarını ve fedakarlıkları için teşekkür etti. İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan ise toplantının açılış konuşmasında, 4-6 yaş Kur'an kurslarının önemine değindi. Bu kursların, çocukların dini ve ahlaki değerlerini öğrenmelerine, Kur'an sevgisi ve okuma alışkanlığı kazanmalarına, temel dini bilgiler edinmelerine ve ailelerin memnuniyetini artırmalarına katkı sağladığını belirtti.

Toplantıda, şubat ayı içinde okunan kitabın değerlendirilmesi ve Ramazan ayında kurslarda gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın yayınladığı kitaplar, dergiler ve broşürler öğreticilere dağıtıldı. Toplantının son bölümünde ise öğreticiler, karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdiler. Bu tür toplantıların, öğreticilerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlayarak, daha etkili bir eğitim sürecine katkı sağladığı vurgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir İl Müftülüğü, 4-6 yaş öğreticileriyle toplantı düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir İl Müftülüğü, 4-6 yaş öğreticileriyle toplantı düzenledi - Son Dakika
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