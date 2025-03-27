Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Düzenlendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü\'nde Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Düzenlendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik Temel Yangın Eğitimi ve Yangın Söndürme Tatbikatı yapıldı. Eğitimde yangının oluşum süreci, söndürme yöntemleri ve ilk müdahale yöntemleri anlatıldı. Uygulamalı tatbikatta personel, yangınla mücadele konusunda eğitim aldı.

27.03.2025 15:17  Güncelleme: 15:19
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik Temel Yangın Eğitimi ve Yangın Söndürme Tatbikatı düzenlendi.

Personel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü'nden uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimle yangın konusunda bilinçlendirdi. Gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimde, yangının oluşum süreci, yangına sebep olan faktörler, yangının sınıflandırılması ve yanma reaksiyonları gibi temel konular ele alındı. Bunun yanı sıra yangın söndürme yöntemleri, kullanılacak ekipmanlar ve ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği detaylı bir şekilde anlatıldı. Eğitim sırasında yangına karşı doğru ve hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Teorik bilgilerin ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin katılımıyla uygulamalı yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta yangın tüpü ve diğer söndürme ekipmanlarının nasıl kullanılacağı gösterildi. Katılımcılar, eğitmenler eşliğinde kontrollü şekilde oluşturulan yangınlara müdahale ederek öğrendikleri bilgileri pratiğe dökerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli de muhtemel bir yangınla mücadele konusunda hazır hale getirildi.

Eğitim sonunda, yangına müdahale ederken dikkat edilmesi gereken hususlar, güvenlik önlemleri ve acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme yapıldı. Personelin yangın anında bilinçli ve koordineli hareket edebilmesi amacıyla düzenlenen bu tür eğitimlerin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yangın güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla bu tür eğitimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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