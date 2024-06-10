Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlere eğitim düzenledi

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'nde görevli veteriner hekimlere '2024 Yılı Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele' konulu eğitim düzenledi.

Sahada görev yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ndeki veteriner hekimlere yönelik olarak düzenlenen söz konusu eğitim Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Veterinerlere hayvan hastalıkları, hastalıklarla mücadele çalışmaları, hastalıktan ari işletme, hayvan hareketleri, Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET) ve Veteriner Bilgi Sistemi (VETBİS) ile ilgili konularda eğitim verildi. Eğitime katılan veteriner hekimlere mevzuat ve mevzuatta yapılan değişiklikler, uygulamaya konulan yeni çalışmalar ve gelecekte uygulanması düşünülen konulara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. - ESKİŞEHİR