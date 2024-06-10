Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlere eğitim düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlere eğitim düzenledi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'nde görevli veteriner hekimlere '2024 Yılı Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele' konulu eğitim düzenledi. Eğitimde hayvan hastalıkları, hastalıklarla mücadele çalışmaları, hayvan hareketleri, Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET) ve Veteriner Bilgi Sistemi (VETBİS) gibi konular ele alındı.

10.06.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'nde görevli veteriner hekimlere '2024 Yılı Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele' konulu eğitim düzenledi.

Sahada görev yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ndeki veteriner hekimlere yönelik olarak düzenlenen söz konusu eğitim Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Veterinerlere hayvan hastalıkları, hastalıklarla mücadele çalışmaları, hastalıktan ari işletme, hayvan hareketleri, Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET) ve Veteriner Bilgi Sistemi (VETBİS) ile ilgili konularda eğitim verildi. Eğitime katılan veteriner hekimlere mevzuat ve mevzuatta yapılan değişiklikler, uygulamaya konulan yeni çalışmalar ve gelecekte uygulanması düşünülen konulara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlere eğitim düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:39:07. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlere eğitim düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement