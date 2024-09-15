Eskişehir'in En Büyük Spor Kompleksi Açıldı - Son Dakika
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Eskişehir'in En Büyük Spor Kompleksi Açıldı

Eskişehir\'in En Büyük Spor Kompleksi Açıldı

Odunpazarı Belediyesi, Vadişehir'de Eskişehir'in en büyük spor kompleksini açarak hemşehrilerine verdiği spor tesisi ve yüzme havuzu sözünü yerine getirdi. Kompleks, yüzme havuzu, fitness salonu, tenis kortları ve daha birçok alanı barındırıyor.

15.09.2024 15:37  Güncelleme: 15:45
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Odunpazarı Belediyesi, özel bir okul ile Vadişehir'de Eskişehir'in en büyük spor komplekslerinden biri olan 'City Sports Spor Kompleksi'ni açtı. Eskişehir'in en büyük spor kompleksi ile ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hemşehrilerine verdiği spor tesisi ve yüzme havuzu sözünü yerine getirdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hemşehrilerine verdiği sözlerden birini daha hayata geçirdi. Başkan Kurt, vizyon projelerde yer alan spor tesisi ve yüzme havuzu sözünü, Odunpazarı Belediyesi'nin yaptığı Kamu-Özel İşbirliği ile yerine getirdi. Odunpazarı Belediyesi, söz konusu iş birliği ile Vadişehir'e içinde yüzme havuzu, fitness salonu, tenis kortu, açık-kapalı voleybol ve basketbol sahaları, halı saha ile oyun alanının da yer aldığı spor kompleksini kazandırdı. Eskişehir'in en büyük spor tesisleri arasında yer alan bu tesiste, Odunpazarı Belediyesi yüzme kurslarına kayıt olan öğrenciler ile Odunpazarı Belediyesi sporcuları yüzme eğitimi alacak.

"Eskişehir'in en büyük spor kompleksi oldu"

Spor kompleksinin tamamen bir kamu özel işbirliği sonucu ortaya çıktığını belirten Başkan Kurt, bu eserin Eskişehir'in en büyük spor kompleksi olduğunu söyledi. Aynı zamanda en modern araçların kullanıldığı bir spor kompleksi olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, "Biz elimizden gelen bütün imkanları kullanarak Eskişehir halkına yepyeni alanlar açmaya çalışıyoruz. Bu komplekste hem spor salonu hem yüzme havuzu hem açık alan sahaları bulunmaktadır. Halkımızın kullanabileceği, Eskişehir'imizin yararlanabileceği bu tesisleri bizimle işbirliği yaparak gerçekleştiren öncelikle sevgili dostumuz Baha Bakır ve Gönül Gökmeydan'a çok çok teşekkür ediyorum. Her alanda özel sektörle, sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmaya açığız. Yeni alanları, yeni spor komplekslerini ya da kültür merkezlerini de özel sektörle iş birliği içinde yapabiliriz. Şehir Koleji olağanüstü bir adım atmıştır. Öne çıkan bir yaklaşımla hem öğrencilerini hem Eskişehirlileri hem de özellikle Vadişehir Mahallesi sakinlerini rahatlatacak bu tesisi gerçekleştirmiştir. Ben kendilerine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu tesisin Eskişehir'imize Eskişehir'imizin sporuna ve gençlerine büyük katkılar vereceğine inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, Başkan Kurt ve Baha Bakır, protokolde yer alan isimlerle birlikte spor kompleksinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Başkan Kurt ve Bakır, açılışa katılanlarla birlikte spor kompleksini gezdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'in En Büyük Spor Kompleksi Açıldı - Son Dakika

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