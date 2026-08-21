Eskişehir'in En Kirli Arabası Yarışması - Son Dakika
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Eskişehir'in En Kirli Arabası Yarışması

Eskişehir\'in En Kirli Arabası Yarışması
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Eskişehir'de Yusuf Kürşat Nalcı, en kirli aracı bulma yarışması düzenliyor; birincilere ödül.

Eskişehir'de oto yıkama işletmecisi olan Yusuf Kürşat Nalcı, 'Eskişehir'in en kirli arabasını buluyoruz' sloganıyla dikkat çeken bir yarışma başlattı. Yarışma kapsamında birinci seçilen araç sahibine 1 yıl boyunca ücretsiz iç-dış oto yıkama hizmeti verilecek.

Eskişehir'de 7 yıldır oto yıkama sektöründe faaliyet gösteren Yusuf Kürşat Nalcı, kentte farklı bir farkındalık ve müşteri etkinliğine imza attı. Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyada sürücülerden araçlarının en kirli hallerinin fotoğraflarını göndermeleri istendi. Yoğun ilgi gören yarışmada dereceye giren araç sahiplerine toplamda binlerce liralık oto yıkama hizmeti hediye edilecek. Kampanyaya göre birinciye 1 yıl, ikinciye 6 ay, üçüncüye ise 3 ay boyunca ücretsiz iç ve dış yıkama hizmeti sağlanacak.

"Yaklaşık 50 bin TL civarında bir hediyemiz olmuş olacak"

Kampanya detayları hakkında bilgi veren işletmeci Yusuf Kürşat Nalcı, "Eskişehir'de yine bir ilke imza atıyoruz. 'Eskişehir'in en kirli arabasını buluyoruz' sloganıyla yola çıktık. Müşterilerimizden araçlarının en kirli hallerinin fotoğraflarını göndermelerini istedik. Birinciye 1 yıl, ikinciye 6 ay, üçüncüye de 3 ay boyunca ücretsiz iç-dış yıkama hizmeti vereceğiz. 1 yıllık ücretsiz yıkama hizmeti tabii ki kullanım sıklığına göre değişir. Aracını ayda bir veya haftada üç kez yıkatan müşterilerimiz var ancak ortalama yaklaşık 50 bin TL civarında bir hediyemiz olmuş olacak" dedi.

"Gelen araçlar arasında bir off-road aracı öne çıkıyor"

Sosyal medyadan gelen geri dönüşlerin oldukça olumlu olduğunu belirten Nalcı, "Müşterilerimiz sürekli kirli araçlarının fotoğraflarını gönderiyorlar. 'Keşke dün yıkatmasaydık, yarışmaya katılırdık' diyenler de oluyor. Süreyi biraz uzun tutacağız ki müşterilerimizin temiz araçlarının kirlenmesine fırsat tanıyalım. Şu ana kadar gelen görüntüler arasında en dikkat çeken bir off-road aracı oldu, araç oldukça kirliydi. Ancak biz hem içi hem dışı dahil olmak üzere en kirlisini aramaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Araçlarımız aslında ikinci evimizdir"

Kampanyaya katılamayan müşteriler için ilerleyen süreçte benzer etkinliklerin devam edeceğini aktaran Nalcı, temizlik ve hijyen vurgusu yaparak, "7 yıllık bir firmayız ve Eskişehir'de bu tarz yenilikçi kampanyaları ilk kez biz hayata geçiriyoruz. Her ne kadar en kirli aracı arıyor olsak da asıl amacımız temizliğe dikkat çekmek. Hijyen ve sağlık açısından araçlarımıza temiz bakmalıyız. Çünkü araçlarımız aslında bizim ikinci evimizdir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'in En Kirli Arabası Yarışması - Son Dakika

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