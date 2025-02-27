Eskişehir'in Sağlık Tarihi Kitapla Taçlandırıldı - Son Dakika
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Eskişehir'in Sağlık Tarihi Kitapla Taçlandırıldı

Eskişehir\'in Sağlık Tarihi Kitapla Taçlandırıldı

Eskişehir'in sağlık alanındaki 100 yıllık gelişimini ele alan 'Maziden İstikbale Asırlık Şifa' tanıtıldı.

27.02.2025 18:39
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"Maziden İstikbale Asırlık Şifa" adlı eser, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde tanıtıldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Eskişehir'in sağlık alanındaki 100 yılı aşkın süredeki gelişimini ele alan, iki ciltten ve bin 166 sayfadan oluşturulan "Maziden İstikbale Asırlık Şifa" adlı eser, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde tanıtıldı.

Ortaya çıkan bu kapsamlı eserin, Eskişehir'de sağlığın tarihi ve sağlık alanındaki dönüşümü, sağlık kurumların geçmiş faaliyetleri, basında yer verilen haberler ve koleksiyonerlerden toplanan bilgi ve belgeler doğrultusunda hazırlandığı aktarıldı. Proje koordinatörü Uzm. Dr. Emrah Atay, kitabın sağlık hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl şekillendiğini ve bu süreçte emeği geçen sağlık çalışanlarının katkılarını detaylı bir şekilde ele aldığını belirtti. Çalışmanın daha önce hiçbir ilde yapılmamış ve ilk olarak Eskişehir'den çıkan bir kitap olduğunun altını çizen Atay, bu eserin gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakmayı hedeflediğini vurgulayarak, emeği geçen tüm araştırmacılara teşekkür etti.

"Kronolojisi sağlam bir şekilde hazırlanan bu eser geleceğe de yön verecek"

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Valiliğin 100 yıllık envanter projesinden ilhamla hareket edilerek bu çalışmanın ortaya çıktığını ve Eskişehir'in sağlık yolculuğunu kapsamlı bir döküman haline getirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Bildirici, sağlık hizmetlerinin tarihine ışık tutan bu kitabın, Eskişehir'in sağlık alanındaki önemli aşamalarını belgelediğini ve bu süreçte olağanüstü çalışmalara şahit olduklarını dile getirdi. Sağlığın toplum için önemli bir yapı taşı olduğunu belirten Bildirici, kronolojisi sağlam bir şekilde hazırlanan bu eserin geleceğe de yön vereceğini söyledi.

"Eskişehir sağlık hizmetleri konusunda kendisini önemli bir noktaya taşımıştır"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kitabın, sağlık hizmetlerinin dönüşümünü ve sağlık çalışanlarının katkılarını belgelediğini vurguladı. Yanı sıra Vali Aksoy, çevre illere bakıldığında, Eskişehir'in sağlık hizmetleri konusunda kendisini önemli bir noktaya taşıdığını dile getirdi. Başta Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş olmak üzere, kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, bu çalışmanın geleceğe önemli bir kaynak olacağını ifade etti.

Program sonunda, kitabın hazırlanmasında katkı sunan yazarlara ve araştırmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi. Vali Hüseyin Aksoy tarafından Gazeteci Ali Akyüz, Prof. Dr. Ertuğrul Algan, Uzm. Dr. Emrah Atay, Yaşar Yastıkçı ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'a plaket verildi. Ayrıca program kapsamında, "Maziden İstikbale Asırlık Şifa" kitabının hazırlanmasında emeği geçen yazarlara, araştırmacılara ve katkı sunanlara da teşekkür belgeleri takdim edildi. Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek, Eskişehir'in sağlık alanındaki tarihsel gelişimi hakkında bilgi aldı. Ziyaretçiler, sağlık alanında önemli dönüm noktalarını gözler önüne seren sergiyi 28 Şubat 2025 tarihine kadar gezebilecekler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'in Sağlık Tarihi Kitapla Taçlandırıldı - Son Dakika

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