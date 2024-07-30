Eskişehir İnönü Belediyesi Yaz Aylarında Çalışmalarına Devam Ediyor

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Eskişehir İnönü Belediyesi ilçe merkezinde ve yeni oluşan mahallelerde birçok alanda çalışmalar yapıyor.

Eskişehir İnönü Belediyesi, yaz aylarını değerlendirerek çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın talimatları doğrultusunda, merkezde ve yeni oluşan mahallelerde birçok alanda çalışmalar gerçekleştiriliyor.

İlçe merkezinde altyapı çalışmaları, park düzenlemeleri, çamaşırhane tamiratı, kantar ve konteyner boyama işleri ile sosyal tesislerde ve sokaklarda temizlik faaliyetleri yürütülüyor. Ayrıca, dış mahallelerde halı yıkama yerleri ve mahalleleri tarlalara bağlayan yollar ile orman yollarında tesviye ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor.

İnönü Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları, Pınarönü Çamaşırhane tamiratı, kantar ve konteynerin boyanması, Yukarı Ilıca'da atık su hattı döşenmesi, halı saha ve Cumhuriyet Meydanı'nda temizlik çalışmaları ile Kapalı Pazaryeri Parkı'nın zemin döşemesi için malzemelerin alana indirildiği belirtildi. Ayrıca, Esnemez ve Dereyalak mahallelerinde greyder ile tarla ve orman bağlantı yollarında tesviye ve iyileştirme çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Başkan Serhat Hamamcı'nın talimatları doğrultusunda yaz dönemi boyunca çalışmalara devam edildiği ve ilçe sakinlerinin sosyal medya kanallarında belediyenin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdikleri bildirildi. - ESKİŞEHİR