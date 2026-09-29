Eskişehir Odunpazarı'nda motosikletlinin ters yöne girmesi kask kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'nda motosikletlinin ters yöne girmesi kask kamerasına yansıdı

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Eskişehir Odunpazarı\'nda motosikletlinin ters yöne girmesi kask kamerasına yansıdı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki motosikletli arkadaş, yeşil ışık sonrası manevra yaptı; sürücülerden biri yolu karıştırıp ters yöne girdi. O anlar arkasındaki arkadaşının kask kamerasına yansırken, diğer sürücü kahkahalarla tepki verdi.

Eskişehir'de yeşil ışık sonrası manevra yaparken yolu şaşırıp ters yöne giren motosikletlinin o anları, arkasındaki arkadaşının kask kamerasına kahkahalarla yansıdı.

Odunpazarı ilçesinde, Akçoğlan Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nden Cumhuriyet Bulvarı'na doğru seyir halinde olan iki motosikletli arkadaş, yeşil ışık yandıktan sonra manevra yaptı. Sürücülerden birinin yolu karıştırarak ters yöne girdiği anlar, arkasındaki arkadaşının kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Arkadaşının ters yönde ilerlediğini fark eden diğer sürücünün duruma kahkahalarla tepki vermesi, izleyenleri gülümsetti.

Kaynak: İHA
OdunpazarıEskişehirGüncelYaşamYerelSon Dakika

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