Eskişehir Otogarı'ndaki Yazıhanecilerden Sanal Bilet Satışlarına Tepki - Son Dakika
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Eskişehir Otogarı'ndaki Yazıhanecilerden Sanal Bilet Satışlarına Tepki

Eskişehir Otogarı\'ndaki Yazıhanecilerden Sanal Bilet Satışlarına Tepki

Eskişehir Şehirlerarası Otogarı'ndaki yazıhaneciler, sanal ortamda satılan biletler üzerinden uygulanan yüksek komisyon oranlarına tepki göstererek vatandaşların esnafa destek olmak için yazıhanelerden alışveriş yapması gerektiğini söyledi. Otogar esnafı, internet satışlarının turizm camiasındaki esnafa zarar verdiğini vurgulayarak, yazıhanelerle temas kurmanın önemine dikkat çekti.

14.04.2024 14:17  Güncelleme: 14:20
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Eskişehir Şehirlerarası Otogarı'ndaki yazıhaneciler, sanal ortamda satılan biletler üzerinden uygulanan yüksek komisyon oranlarına tepki göstererek vatandaşların esnafa destek olmak için yazıhanelerden alışveriş yapması gerektiğini söyledi.

Özellikle pandemi döneminin ardından pek çok vatandaş sanal platformlar üzerinden alışveriş yapmayı alışkanlık haline getirdi. Seyahat edecek olan yolcular da rezervasyonlarını internetten gerçekleştirmeye başlarken, Eskişehir Şehirler Arası Otogarı'nda çalışan yazıhaneciler satış sitelerinin kendilerine uyguladıkları komisyon oranlarının yüksek olduğunu öne sürerek içinde bulundukları duruma tepki gösterdi. Bütün hizmetleri kendilerinin sağladığını ama buna rağmen asıl parayı sanal alışveriş sitelerinin kazandığını belirten yazıhaneciler, otogarlara gidemeyen yolcuların kendilerine her zaman telefonla ulaşabileceğini ve İBAN üzerinden ödeme alınarak rezervasyon yapılabileceğini dile getirdi. İnternet satışlarının turizm camiasındaki esnafa büyük bir zarar verdiğine vurgu yapan otogar esnafı, kendilerine destek olmak isteyen tüm vatandaşların yazıhaneler ile temas kurması gerektiğini düşünüyor.

"Komisyonlar nedeniyle asıl parayı kazananlar sanal bilet satıcıları oluyor"

Eskişehir Şehirlerarası Otogarı'nda yazıhanecilik yapan Ömer Ulakçı, "Vatandaşlarımızın biletlerini sanal ortamdan almaları otogar camiasındaki esnafa büyük bir zarar veriyor. Otogarda yer hizmetlerini biz sağlıyoruz ama komisyonlar nedeniyle asıl parayı kazananlar sanal bilet satıcıları oluyor. Genellikle satılan biletlerden yüzde 10 komisyon istenirken, bu oran yazıhanelerde yüzde 21'e kadar çıkar. Ama tüm işin yükünü çeken yazıhanelerdir. Ama tüm yer hizmetlerini verenler biziz. Böyle platformlar oturdukları yerden sadece birkaç tuşa basarak komisyonunu keser, başka da bir şey yapmaz" dedi.

"Ortada bir tekelleşme olduğundan bahsediyoruz"

İnsanların bilet alışverişleri için yazıhaneleri tercih etmesi gerektiğini belirten Ulakçı, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Nasıl ki marketler mahalle bakkallarını bitiren büyük bir etken ise aslında biz de aynı durumdayız. Ortada bir tekelleşme olduğundan bahsediyoruz. Telefon aracılığıyla da biz her konuda yolcularımıza yardımcı oluyoruz. İBAN üzerinden ödeme alınarak insanlar otogara gelmeden de biletlerini edinebiliyor. Ayrıca, internete girdiklerinde bilet olmadığını gören yolcularımız paniğe kapılmasınlar. Mutlaka bizleri arasınlar, onlara yer buluruz. Rezervasyonlar nedeniyle sistemlerde bazı koltuklar dolu gözüküyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Otogarı'ndaki Yazıhanecilerden Sanal Bilet Satışlarına Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Otogarı'ndaki Yazıhanecilerden Sanal Bilet Satışlarına Tepki - Son Dakika
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