Eskişehir Sanayi Odası Gençlere Ücretsiz Teknik Eğitimler Sunuyor - Son Dakika
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Eskişehir Sanayi Odası Gençlere Ücretsiz Teknik Eğitimler Sunuyor

Eskişehir Sanayi Odası Gençlere Ücretsiz Teknik Eğitimler Sunuyor

Eskişehir Sanayi Odası, gençlerin meslek sahibi olması ve sektörde aranan insanlar haline gelmeleri amacıyla ücretsiz teknik eğitimler sunmaktadır. ESO Akademi'de başlatılan Mekatronik Uzmanlık Programı eğitimleri, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle gerçekleştirilmektedir. Eğitim alan gençlerle bir araya gelen ESO Yönetim Kurulu Üyeleri, onlara tavsiyelerde bulunarak desteklerini sunmaktadır. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, gençlere ikiz dönüşüm kavramıyla ilgili önemli bilgiler vererek, eğitimlerin sektördeki önemine vurgu yapmıştır. Ayrıca, ESO Akademi'nin genç istihdamına yönelik çalışmalarının devam edeceği ve ücretsiz Mekatronik Uzmanlık Programlarının sürdürüleceği belirtilmiştir.

21.05.2024 15:55
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Eskişehir Sanayi Odası Eskişehir'de gençlerin meslek sahibi olması hedefiyle yürüttüğü ücretsiz teknik eğitimleri sürdürüyor. Eskişehir Sanayi Odası öncülüğünde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ile Eskişehir Sanayi Odası ESO Akademi'de Mekatronik Uzmanlık Programı eğitimleri başladı.

Eskişehir Sanayi Odası, İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları kapsamında gerçekleştirdiği eğitimler sayesinde gençler meslek sahibi olmanın yanı sıra aldıkları kaliteli eğitimlerle de sektörlerinde aranan insan haline geliyor. Bu çerçevede eğitim alan gençlerle bir araya gelen Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, onlarla sohbet ederek tavsiyelerde bulundu.

ESO Akademi'de eğitimi devam eden geçlere sohbet eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Çok ciddi ve çok önemli bir eğitim alıyorsunuz. Sizden tek ricam var, yılmayın. Bu eğitimleri alarak çok müthiş bir iş yapıyorsunuz. Çünkü dünyada şu an ikiz dönüşüm konuşuyoruz. Yani dijital ve yeşil dönüşüm. İkiz dönüşüm mutlaka ama mutlaka hayatımızın önemli bir parçası olacak ve sizler aldığınız bu eğitimlerle sektörün gözbebekleri haline geleceksiniz. Önemli bir insan kaynağı olarak aranan insanlarsınız" dedi.

"Bugün burada eğitim alan siz değerli gençlerimiz hem çok zeki hem de geleceğimizsiniz" diyen ESO Başkanı Kesikbaş açıklamalarını şöyle sürdürdürdü:

"Sanayimizi sizlere emanet edeceğiz ve sizlere olan güvenimiz tam. BEBKA tarafından desteklenen ESO Akademi'de gençlerimiz için ciddi bir yatırım gerçekleştirdik. Genç istihdamına çok önem veriyoruz ve bu alanda BEBKA ile ortak çalışmalarımız devam edecek. Tamamen ücretsiz olacak Mekatronik Uzmanlık Programlarımız devam edecek."

Tecrübelerini paylaştılar

ESO Başkanı Kesikbaş'ın değerlendirmelerinden sonra ESO Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu ve Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özdemirel, Mehmet Rallas, Murat Sürel

Ali Emre Sarar, Güven Erdoğan, BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Güliz Ünal, TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Yusuf Melih Turan tecrübe paylaşımı gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Sanayi Odası Gençlere Ücretsiz Teknik Eğitimler Sunuyor - Son Dakika

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