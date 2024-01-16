Eskişehir Sanayi Odası ve OSB eski Başkanının Eşi Vefat Etti

Eskişehir Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) eski Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir'in, eşi Aynur Özaydemir vefat etti.

Sanayi Odası ve OSB eski Yönetim Kurulu Başkanı, Savaş M. Özaydemir'in eşi Aynur Özaydemir vefat etti. Özaydemir'in cenazesi 18 Ocak 2024 Perşembe günü ikindi namazını müteakip M. Sami Ramazanoğlu Camii'nden kaldırılacağı ve Asri Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR