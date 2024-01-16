19:02 •
SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapıldı, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi•
Eskişehir Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) eski Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir'in, eşi Aynur Özaydemir vefat etti.
Sanayi Odası ve OSB eski Yönetim Kurulu Başkanı, Savaş M. Özaydemir'in eşi Aynur Özaydemir vefat etti. Özaydemir'in cenazesi 18 Ocak 2024 Perşembe günü ikindi namazını müteakip M. Sami Ramazanoğlu Camii'nden kaldırılacağı ve Asri Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir Sanayi Odası ve OSB eski Başkanının Eşi Vefat Etti - Son Dakika