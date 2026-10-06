Eskişehir Şehir Hastanesi\'nde Normal Doğum Haftası etkinliği düzenlendi

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğine katılan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Gebe Okulu ve Ebe Polikliniğinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde anne adayları ile sağlık çalışanlarının katılımıyla 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası çerçevesinde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliği ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'ye, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız eşlik etti. Anne adayları ve sağlık personeliyle bir araya gelen Bildirici, Gebe Okulu ile Ebe Polikliniğini dolaşarak sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

Etkinlikte normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemine dikkat çekilirken; anne adaylarının gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlere ilişkin doğru, güvenilir ve bilimsel bilgiye ulaşmasının gerekliliği vurgulandı.

"Doğru bilgi ve danışmanlık sağlıklı doğum süreci açısından büyük önem taşıyor"

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, gebelik sürecinde uzman desteğinin önemine işaret ederek, "Anne adaylarının gebelik sürecinde sağlık profesyonellerinden doğru bilgi ve danışmanlık almaları, sağlıklı bir gebelik ve doğum süreci açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Gerçekleştirilen etkinliklerle normal doğum konusunda toplumdaki farkındalığın artırılması, anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve sağlıklı doğum süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.