Eskişehir Seyitgazi'de gençler Kırka'da Kur'an'ın bilimsel mucizelerini dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Seyitgazi'de gençler Kırka'da Kur'an'ın bilimsel mucizelerini dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Seyitgazi\'de gençler Kırka\'da Kur\'an\'ın bilimsel mucizelerini dinledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Seyitgazi'de Kırka Kurs Camii'ndeki Cami-Gençlik Buluşması'nda gençler, 'Kur'an-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri' sohbetinde bir araya geldi. Yatsı namazının ardından sorulara doğru cevap veren gençlere sürpriz hediyeler verildi, etkinlik çiğ köfte ikramıyla tamamlandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde gençler "Kur'an-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri" konulu sohbette bir araya geldi.

Kırka Kurs Camii'ndeki 'Cami- Gençlik Buluşması', gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kılınan yatsı namazının akabinde, 'Kur'an-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri' üzerine sohbet yapıldı. Sohbetin sonunda, konu ile ilgili sorulara doğru cevap veren gençlere sürpriz hediyeler takdim edildi.

Programla ilgili açıklamada bulunan Seyitgazi İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya, "Gençlerimizle buluştuk, bu tür buluşmalarla gençlerin camiyle ve manevi değerlerle bağlarının güçlendirilmesini hedefliyoruz. Katılım sağlayan tüm gençlerimize ve emeği geçen hocalarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi.

Etkinlik, çiğ köfte ikramı ve muhabbetlerle tamamlandı.

Kaynak: İHA
SeyitgaziEskişehirGençlikGüncelYaşamYerelKırkaCamiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı
20:27
Fenerbahçe’de Asensio depremi Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
20:27
Riyad’daki havalimanına saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Riyad'daki havalimanına saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:13
Tüm Türkiye onu konuşmuştu Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
18:54
Yalova’da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
18:43
Husiler, Yemen’de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
Husiler, Yemen'de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
18:41
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 20:38:15. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Seyitgazi'de gençler Kırka'da Kur'an'ın bilimsel mucizelerini dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei