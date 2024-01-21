Eskişehir Seyitgazi\'de Kar Yağışı Coşkuyla Karşılandı

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Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi•
ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir Seyitgazi'de kar yağışı vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Seyitgazi ilçesinin köylerinde yağan kar, halk tarafından coşkuyla karşılandı. Uzun zamandır havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle adeta kara hasret kalan vatandaşlar, yağışla birlikte sevinç yaşadı. Özellikle çocuklar dışarıya çıkarak karın tadını doyasıya yaşadı. - ESKİŞEHİR
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