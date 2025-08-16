Eskişehir Tarım Fuarı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Eskişehir Tarım Fuarı Hazırlıkları Başladı

Eskişehir Tarım Fuarı Hazırlıkları Başladı
16.08.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Tarım Fuarı 2-6 Eylül 2025'te düzenlenecek. Yüksel Çil, tüm çiftçileri davet etti.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2-6 Eylül 2025'te düzenlenecek Eskişehir Tarım Fuarı hazırlıkları kapsamında TÜYAP yetkilileri ile iş birliği görüşmesi yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında ETO Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Eskişehir Tarım Fuarı hazırlıkları kapsamında TÜYAP yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda fuarın üreticilere sağlayacağı katkılara değinen İl Müdürü Yüksel Çil, "Bu fuar, Eskişehir tarımı ve üreticilerimiz için büyük bir fırsat. Tarım teknolojilerindeki en son yenilikler, modern mekanizasyon ve sulama sistemleri, akıllı tarım uygulamaları ve sürdürülebilir üretim teknikleri, çiftçilerimizle doğrudan buluşturulacak. Çiftçilerimiz, bu uygulamaları yerinde görerek hem üretim verimliliğini artıracak hem de tarım süreçlerini daha bilinçli ve modern yöntemlerle yönetme şansı bulacak. Fuar, Eskişehir'in tarımsal potansiyelini güçlendirecek ve bölge üreticilerimizin yeni teknolojileri öğrenmesine önemli katkı sağlayacak" dedi

"Tüm çiftçilerimizi ve üreticilerimi bu büyük buluşmaya davet ediyorum"

Fuarın yenilikçi çözümleri çiftçilerle buluşturan bir platform olacağına dikkat çeken Çil, "Eskişehir Tarım Fuarı, tarımda yenilikçi çözümleri çiftçilerimizle buluşturan bir platform olacak. Mekanizasyon, sulama sistemleri, akıllı tarım uygulamaları ve çevre dostu üretim teknikleri üreticilerimizle paylaşılacak. Tüm çiftçilerimizi ve üreticilerimizi bu büyük buluşmaya katılmaya davet ediyorum. Tarımda modernleşme ve verimlilik yolunda atılacak her adım, Eskişehir çiftçisinin geleceğine katkı sağlayacak." İfadelerini kullandı.

Toplantıya TÜYAP Proje Grup Satış Müdürü Taylan Taner, Proje Pazarlama Müdürü Doruk Aydın, Proje Pazarlama Uzmanı Utku Eroğlu ve Proje Satış Müdürü Burak Baykal Özdemir katıldı. Ayrıca Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz ile İl Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi Bihter Andaç toplantıda hazır bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Etkinlik, Ekonomi, Güncel, Yerel, Eylül, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Tarım Fuarı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Murat Ongun’un bacanağı da gözaltına alındı Murat Ongun'un bacanağı da gözaltına alındı
Kız kardeşini taciz edip Hakan’ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı Kız kardeşini taciz edip Hakan'ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı
Milletvekilinin oğluna Meclis önünde darp Milletvekilinin oğluna Meclis önünde darp
Burak Deniz’den Datça’ya milyonluk yatırım Detaylar netleşti Burak Deniz'den Datça'ya milyonluk yatırım! Detaylar netleşti
Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı
İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki gerginlik sona erdi İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki gerginlik sona erdi
İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 13:19:33. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Tarım Fuarı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.