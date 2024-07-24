Eskişehir Tarım Platformu: Tarım arazileri tehdit altında - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir Tarım Platformu: Tarım arazileri tehdit altında

Eskişehir Tarım Platformu: Tarım arazileri tehdit altında

Eskişehir Tarım Platformu, büyükşehirlerde verimli tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürüldüğünü ve tarım alanlarının betonarme yapılaşmayla tehdit edildiğini açıkladı.

24.07.2024 14:47  Güncelleme: 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasa dışı hobi bahçeleriyle ilgili bir araya gelen Eskişehir Tarım Platformu, büyükşehirlerde verimli tarım arazilerinin kooperatifleşme adı altında bölünerek hobi bahçelerine dönüştürüldüğünü ve küçük parsellere ayrılan alanların betonarme yapılaşmayla tarım alanlarını tehdit ettiğini açıkladı.

Eskişehir Tarım Platformu, 'Tarım arazileri tehdit altında' başlıklı bir basın açıklaması yaptı. Ziraat Mühendisleri Odası'nda gerçekleştirilen açıklamada, platform mensupları yasal olmayan hobi bahçeleriyle ilgili bilgiler paylaştı. Programda konuşan Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Selma Güder, ruhsatı olmayan her şeyin kaçak olduğunu vurguladı. Hobi bahçelerinin kurulması, konteynır evlerin ve diğer tarımsal yapıların konumlandırılması için öncelikle yapı izni alınması ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesinin zorunlu olduğunu dile getiren Başkan Güder, katı bir şekilde yasaya uygun hareket edildiğine ve edilmeye devam edeceğine dikkat çekti. Başkan Güder ayrıca, verimli tarım arazilerinin imara açılmasının da kesinlikle engellenmesi ve vatandaşların hobi bahçesi adı altında yasalara aykırı olan oluşumlardan uzak durması gerektiğinin altını çizdi.

"Hobi bahçeleri 'Hobi kondu'ya dönüşmektedir"

Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Selma Güder, "Büyükşehirlerde verimli tarım arazileri kooperatifleşme adı altında bölünerek hobi bahçelerine dönüştürülmektedir ve küçük parsellere ayrılan bu alanlar betonarme yapılaşmayla tarım alanlarımızı tehdit etmektedir. 2020 yılında pandemi ile başlayan süreçte ne yazık ki insanlarımız doğa ile baş başa olmak adına hobi bahçeleri oluşumunu arttırmakta ve hobi bahçeleri 'Hobi kondu'ya dönüşmektedir. Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin pek çok yerinde tarımla alakası olmayan farklı varlıklı kişiler ve bazı emlakçılar tarafından 20-30 dönümlük tarlalar alınıp sadece ve sadece burada kooperatifleşme adı altında ticari olarak 40-50 kişiye satılıyor. Sonrasında bu girişimi başlatan kişiler kendilerini çok rahat sıyırarak en son hisseyi de satıp geri planda kalıyorlar. Durum böyle olunca iyi niyetli bazı kişiler 'Hobi bahçesi aldık' diye seviniyorlar. Fakat sonrasında kanuni bazı zorunluluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Çünkü diyorlar ki 'Burası tarım arazisidir, yasal değildir.' Yıkım işlemi başlıyor, uyarılar alıyorlar ve para cezasına maruz kalıyorlar. Tarım arazilerinin bölünmesi 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla açık ve net olarak hükümlere bağlanmıştır" dedi.

"Ruhsatı olmayan her şey kaçaktır"

Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu çerçevesinde yasak olmasına rağmen arazilerin tellerle çevrildiğini ve sonrasında hobi bahçesine dönüştürüldüğünü ifade eden Başkan Güder, "Bunlar engellenmeli. Bunu engelleyecekler kimler? İlgili belediyeler ile Tarım İl Müdürlüğü. Daha sonra bu dediğim ilgili kurumlar tarafından eğer belli değilse baştan, sonrasında gerekli bütün kanuni zorunluluklar bunlar için hayata geçirilmek zorundadır. Tarım arazilerinin amaç dışına çıkarılması bir kere kesinlikle önlenmeli ve verimli tarım arazilerinin imara açılması da engellenmelidir. Ruhsatı olmayan her şey kaçaktır. Bir tarlanın etrafını çevirmek tarlanın vasfını değiştirmediği gibi üzerine 'Satılık arsa' ilanı yazmak da aldatıcıdır. Sadece köy yerleşim yerlerinde belirlenen alanlarda tarla vasıflı arazilerde inşaat izni verilmektedir. Bunun için de bunu alacak vatandaşların ilgili belediyelere gidip orası ne arazisidir, bunu öğrenip sonra gerekli işlemi kendisi açısından yaptırması gereklidir" şeklinde konuştu.

"Hobi bahçesi adı altında yasalara aykırı olan oluşumlardan uzak durulmalı"

Başkan Selma Güder, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Hobi bahçelerinin kurulması, konteynır evlerin ve diğer tarımsal yapıların konumlandırılması için öncelikle yapı izni alınması ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi zorunludur. Eskişehir Tarım Platformu olarak bizler vatandaşlarımızı hem kendilerinin mağduriyet yaşamaması hem de tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına sebebiyet vererek geri dönüşümü mümkün olmayacak şekilde kaybına yol açmamaları için yasalara aykırı bir şekilde kurulan hobi bahçesi adı altında olan oluşumlardan uzak durmalarını şiddetle uyarıyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından hobi bahçesi adı altında şehrimizde kurulan yerler ile ilgili olarak kararlı ve katı bir şekilde yasaya uygun hareket edildiğini ve edileceğinin uyarısını bir kez daha tüm kamuoyuna saygılarımızla belirtiyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Tarım Platformu: Tarım arazileri tehdit altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Bingöl’de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
10:37 Eski eşinin ölmeden selasını okuttu, mahalle karıştı Eski eşinin ölmeden selasını okuttu, mahalle karıştı
16:09 Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu’nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
15:11 Bağcılar’da akılalmaz olay Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu Bağcılar'da akılalmaz olay! Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu
15:02 Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı
14:52 Güneş’i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu Güneş'i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu
14:48 Terör halayı çekenlere dinletilen “Ölürüm Türkiyem“ şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti Terör halayı çekenlere dinletilen "Ölürüm Türkiyem" şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti
14:11 İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu
14:06 Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere’nin en zengin ünlüleri arasına girdi Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 16:36:04. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Tarım Platformu: Tarım arazileri tehdit altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement