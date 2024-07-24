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Yasa dışı hobi bahçeleriyle ilgili bir araya gelen Eskişehir Tarım Platformu, büyükşehirlerde verimli tarım arazilerinin kooperatifleşme adı altında bölünerek hobi bahçelerine dönüştürüldüğünü ve küçük parsellere ayrılan alanların betonarme yapılaşmayla tarım alanlarını tehdit ettiğini açıkladı.

Eskişehir Tarım Platformu, 'Tarım arazileri tehdit altında' başlıklı bir basın açıklaması yaptı. Ziraat Mühendisleri Odası'nda gerçekleştirilen açıklamada, platform mensupları yasal olmayan hobi bahçeleriyle ilgili bilgiler paylaştı. Programda konuşan Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Selma Güder, ruhsatı olmayan her şeyin kaçak olduğunu vurguladı. Hobi bahçelerinin kurulması, konteynır evlerin ve diğer tarımsal yapıların konumlandırılması için öncelikle yapı izni alınması ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesinin zorunlu olduğunu dile getiren Başkan Güder, katı bir şekilde yasaya uygun hareket edildiğine ve edilmeye devam edeceğine dikkat çekti. Başkan Güder ayrıca, verimli tarım arazilerinin imara açılmasının da kesinlikle engellenmesi ve vatandaşların hobi bahçesi adı altında yasalara aykırı olan oluşumlardan uzak durması gerektiğinin altını çizdi.

"Hobi bahçeleri 'Hobi kondu'ya dönüşmektedir"

Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Selma Güder, "Büyükşehirlerde verimli tarım arazileri kooperatifleşme adı altında bölünerek hobi bahçelerine dönüştürülmektedir ve küçük parsellere ayrılan bu alanlar betonarme yapılaşmayla tarım alanlarımızı tehdit etmektedir. 2020 yılında pandemi ile başlayan süreçte ne yazık ki insanlarımız doğa ile baş başa olmak adına hobi bahçeleri oluşumunu arttırmakta ve hobi bahçeleri 'Hobi kondu'ya dönüşmektedir. Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin pek çok yerinde tarımla alakası olmayan farklı varlıklı kişiler ve bazı emlakçılar tarafından 20-30 dönümlük tarlalar alınıp sadece ve sadece burada kooperatifleşme adı altında ticari olarak 40-50 kişiye satılıyor. Sonrasında bu girişimi başlatan kişiler kendilerini çok rahat sıyırarak en son hisseyi de satıp geri planda kalıyorlar. Durum böyle olunca iyi niyetli bazı kişiler 'Hobi bahçesi aldık' diye seviniyorlar. Fakat sonrasında kanuni bazı zorunluluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Çünkü diyorlar ki 'Burası tarım arazisidir, yasal değildir.' Yıkım işlemi başlıyor, uyarılar alıyorlar ve para cezasına maruz kalıyorlar. Tarım arazilerinin bölünmesi 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla açık ve net olarak hükümlere bağlanmıştır" dedi.

"Ruhsatı olmayan her şey kaçaktır"

Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu çerçevesinde yasak olmasına rağmen arazilerin tellerle çevrildiğini ve sonrasında hobi bahçesine dönüştürüldüğünü ifade eden Başkan Güder, "Bunlar engellenmeli. Bunu engelleyecekler kimler? İlgili belediyeler ile Tarım İl Müdürlüğü. Daha sonra bu dediğim ilgili kurumlar tarafından eğer belli değilse baştan, sonrasında gerekli bütün kanuni zorunluluklar bunlar için hayata geçirilmek zorundadır. Tarım arazilerinin amaç dışına çıkarılması bir kere kesinlikle önlenmeli ve verimli tarım arazilerinin imara açılması da engellenmelidir. Ruhsatı olmayan her şey kaçaktır. Bir tarlanın etrafını çevirmek tarlanın vasfını değiştirmediği gibi üzerine 'Satılık arsa' ilanı yazmak da aldatıcıdır. Sadece köy yerleşim yerlerinde belirlenen alanlarda tarla vasıflı arazilerde inşaat izni verilmektedir. Bunun için de bunu alacak vatandaşların ilgili belediyelere gidip orası ne arazisidir, bunu öğrenip sonra gerekli işlemi kendisi açısından yaptırması gereklidir" şeklinde konuştu.

"Hobi bahçesi adı altında yasalara aykırı olan oluşumlardan uzak durulmalı"

Başkan Selma Güder, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Hobi bahçelerinin kurulması, konteynır evlerin ve diğer tarımsal yapıların konumlandırılması için öncelikle yapı izni alınması ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi zorunludur. Eskişehir Tarım Platformu olarak bizler vatandaşlarımızı hem kendilerinin mağduriyet yaşamaması hem de tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına sebebiyet vererek geri dönüşümü mümkün olmayacak şekilde kaybına yol açmamaları için yasalara aykırı bir şekilde kurulan hobi bahçesi adı altında olan oluşumlardan uzak durmalarını şiddetle uyarıyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından hobi bahçesi adı altında şehrimizde kurulan yerler ile ilgili olarak kararlı ve katı bir şekilde yasaya uygun hareket edildiğini ve edileceğinin uyarısını bir kez daha tüm kamuoyuna saygılarımızla belirtiyoruz." - ESKİŞEHİR