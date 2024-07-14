Eskişehir Valisi: 15 Temmuz'da Halk Milli İradeye Sahip Çıktı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi: 15 Temmuz'da Halk Milli İradeye Sahip Çıktı

Eskişehir Valisi: 15 Temmuz\'da Halk Milli İradeye Sahip Çıktı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde yaptığı konuşmada, devlet içerisine sızmış hain terör örgütleri ve mensupları tarafından darbe teşebbüsü yapıldığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla halkın sokaklara inerek milli iradeye sahip çıktığını belirtti. Aksoy, 15 Temmuz'u milli birlik ve dayanışma günü olarak anmaya devam ettiklerini vurguladı.

14.07.2024 11:08
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz arbe Girişimi'nin 8'inci yıl dönümüne ilişkin yaptığı konuşmada, "Devlet içerisine sızmış hain terör örgütleri ve mensuplarınca darbe teşebbüsü yapılmak istendi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla halk sokaklara inerek milli iradeye sahip çıktı" dedi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde konuştu. Aksoy, devlet içerisine sızmış hain terör örgütleri ve mensuplarınca darbe teşebbüsü yapılmak istendiğini fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka yaptığı çağrı sonrasında darbe girişiminin püskürtüldüğüne değindi.

"Milli birlik ve dayanışma günü olarak da 15 Temmuz'u anmaya devam ediyoruz"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin yıl dönümü hakkında şöyle konuştu:

"15 Temmuz 2016 da devlet içerisine sızmış hain terör örgütleri ve mensuplarınca darbe teşebbüsü yapılmak istendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla halk sokaklara inerek milli iradeye sahip çıktı. Milli iradeyi halkın seçtiği kişi ve kurumlar anca kullanabilir. Herhangi bir kuruma bunun devredilemeyeceğini Türk devleti ortaya koymuştur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve bu amaçla ortaya konan tutum ve davranışta milli birlik ve dayanışma günü olarak da 15 Temmuz'u anmaya devam ediyoruz. Temel amacımız demokrasinin milli iradenin tam olarak yansımasıdır ve milli irade kime verildiyse o iradeyi o kurumların ve kişilerin kullanması esastır. Bu anlamda vatandaşımız 15 Temmuz da milli iradeye sahip çıkmıştır ve millet bir zafer kazanmıştır." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi: 15 Temmuz'da Halk Milli İradeye Sahip Çıktı - Son Dakika

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