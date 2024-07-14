Eskişehir Valisi: 15 Temmuz\'da Halk Milli İradeye Sahip Çıktı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz arbe Girişimi'nin 8'inci yıl dönümüne ilişkin yaptığı konuşmada, "Devlet içerisine sızmış hain terör örgütleri ve mensuplarınca darbe teşebbüsü yapılmak istendi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla halk sokaklara inerek milli iradeye sahip çıktı" dedi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde konuştu. Aksoy, devlet içerisine sızmış hain terör örgütleri ve mensuplarınca darbe teşebbüsü yapılmak istendiğini fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka yaptığı çağrı sonrasında darbe girişiminin püskürtüldüğüne değindi.

"Milli birlik ve dayanışma günü olarak da 15 Temmuz'u anmaya devam ediyoruz"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin yıl dönümü hakkında şöyle konuştu:

"15 Temmuz 2016 da devlet içerisine sızmış hain terör örgütleri ve mensuplarınca darbe teşebbüsü yapılmak istendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla halk sokaklara inerek milli iradeye sahip çıktı. Milli iradeyi halkın seçtiği kişi ve kurumlar anca kullanabilir. Herhangi bir kuruma bunun devredilemeyeceğini Türk devleti ortaya koymuştur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve bu amaçla ortaya konan tutum ve davranışta milli birlik ve dayanışma günü olarak da 15 Temmuz'u anmaya devam ediyoruz. Temel amacımız demokrasinin milli iradenin tam olarak yansımasıdır ve milli irade kime verildiyse o iradeyi o kurumların ve kişilerin kullanması esastır. Bu anlamda vatandaşımız 15 Temmuz da milli iradeye sahip çıkmıştır ve millet bir zafer kazanmıştır." - ESKİŞEHİR