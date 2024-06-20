Eskişehir Valisi Aksoy, Atatürk'ün Eskişehir'e gelişinin 104'üncü yıl dönümü için mesaj yayımladı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Atatürk'ün Eskişehir'e gelişinin 104'üncü yıl dönümü için bir mesaj yayımladı.

Vali Aksoy, yayımlamış olduğu mesajında, "Büyük Önder Atatürk'ün Milli Mücadele'de önemli bir merkez olan Eskişehir'i ilk ziyaretlerinin 104'üncü yıl dönümünün gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Onu ve kahraman silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle yad ediyoruz. Eskişehir, Milli Mücadele'nin 5 büyük meydan muharebesinden üçüne sahne olmuştur. Eskişehir'de kazanılan 1'inci ve 2'nci İnönü Savaşları, Türk ordusunun moral ve motivasyonunu yükselterek ülkenin işgalden kurtarılacağı kararlılığına ilham kaynağı olmuştur. Kahraman Eskişehir halkı kurtuluş sürecindeki fedakarlıklarıyla milli mücadelede bir sembol olmuştur. Atatürk, Eskişehirlileri şu sözlerle taltif etmiştir, 'Eskişehir'i ve Eskişehirlileri çok iyi tanırım. Milli Mücadele yıllarında büyük vatanseverlik ve üstün bir cesaretle mücadelemizin daima yanında olmuş, bu mücadeleye çok geniş yardımlarda bulunmuşlardır. Askeri hareket icabı olarak ordumuz Eskişehir ve Eskişehir Halkı'na bir fedakarlık yüklemek mecburiyetinde idi. Bu bütün millet için fedakarane bir hareket idi ve bu şehir halkı ona göğüs gerdi. Tebrik ederim. Gördüğüme göre halk aydın ve faaldir. Toprak verimlidir. Az zamanda zayiatı telafi ve fedakarlıklarıyla iftihar edecektir.' Atatürk yurt gezileri içinde 22 defa Eskişehir'i ziyaret etmiştir. Bu yönüyle Eskişehir en çok ziyaret ettiği illerden biridir. Kurtuluştan kuruluşa Eskişehir, Cumhuriyetin filizlendiği topraklar olmuştur. Ülkemizin her alanda gelişmesi sürecinde de büyük katkılar sunmuştur. Eskişehir, Atatürk'ün 'büyük eserim' dediği cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılında da adından söz ettirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu vatan için gözünü kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, Eskişehirlilere sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR