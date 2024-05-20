Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak ile Görüştü

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, makamına ziyarete gelen Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak ile görüştü.

Vali Hüseyin Aksoy, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beylikova Belediye Başkanı seçilen Hakan Karabacak ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Osman Taş'ı makamında kabul etti. Vali, Beylikova Belediye Başkanı Karabacak'a hayırlı olsun temennisinde bulundu. Görüşme sonrasında toplu fotoğraf çekimi yapıldı. - ESKİŞEHİR