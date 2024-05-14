Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eczacılar Odası Başkanı Mustafa Çelik\'i kabul etti

Yerel

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nde Eczacılar Odası Başkanı Mustafa Çelik'i makamında kabul edip, eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle Eskişehir Eczacılar Odası Başkanı Mustafa Çelik ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. 14 Mayıs Eczacılık Günü hakkında konuşan Vali Hüseyin Aksoy; "Tüm eczacılarımızın '14 Mayıs Eczacılık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlığımıza verdikleri katkılardan dolayı hepsine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Çelik ise Vali Aksoy'a teşekkürlerini ileterek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. - ESKİŞEHİR